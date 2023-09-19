Galatasaray Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk sınavına çıkıyor! Maça saatler kala Okan Buruk'tan müjdeli haber...

"İNANILMAZ BİR GOLDÜ"

"Icardi ile fark etmedim, ben de maçtan sonra videodan izledim. İnanılmaz bir gol atmış. Kendi kariyeri için de atmadığı gollerden biri olarak bunu söyleyebiliriz. Zaha'yı yüzde yüz görme şansımız çok olmadı. Hakim son maçta girdikten sonra, oyun içerisinde Icardi'nin istediği topları atabilecek bir oyuncu olduğunu gösterdi. Zaha da takıma ve hücuma katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bir yerden bir oyuncunun ayrılması gerekiyordu. Leo Dubois, çok sevdiğimiz, katkılar veren bir isimdi. Bizim için zor oldu. Avrupa listesinin verileceği son gün öyle bir karar almak zor oldu. Onun yanında sağ bekte Kaan'ı düşündük. Ali Turap kadroda olacak oyunculardan biri. Oyun içinde farklılıklar gösterebiliriz. Barış da burada daha önce görev aldı. Orijinal mevki olarak Kaan orada süre aldı. Oynadığınız profile göre de, orada farklı şeyler kullanabilirsiniz. Kaan'ı burada kullanabiliriz."