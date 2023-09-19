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Galatasaray Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk sınavına çıkıyor! Maça saatler kala Okan Buruk'tan müjdeli haber...

19.09.2023 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk mücadelenin oynanmasına az bir süre kala müjdeli haberi verdi. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray A Grubu'ndaki ilk maçında sahasında Danimarka temsilcisi Kopenhang'ı konuk edecek. Karşılaşmanın oynanmasına 24 saatten az bir süre kalırken, taraftarlar Devler Ligi gruplarındaki ilk mücadeleyi adeta iple çekiyor.

Mücadelenin oynanmasına az bir süre kala düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Okan Buruk, müjdeli haberi de verdi.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI

"GEÇEN SENEDEN HAYAL ETTİK"

"GEÇEN SENEDEN HAYAL ETTİK"

"Bu maçı geçen seneden hayal etmeye başladık. Geçen sene şampiyon olup, bu sene oynama hayali... Galatasaray'ın tekrar Şampiyonlar Ligi'nde olması çok değerli. Bir yandan ülke puanını konuştuk, bu sene baktığımızda bütün Türk takımları katkı sağlıyor. Biz de Şampiyonlar Ligi ile katkı sağladık. Kazandığımız puanlarla gurur senesi oluyor. En başındayız. 3 takımın hedefi de gruplardan çıkmak. Galatasaray olarak en büyük hedefimiz bu gruptan çıkmak. Her maç zor olacak. Dışarıdan puan hesabı yapılıyor, her maç aynı öneme sahip. Burada oynamanın keyfine varmamız gerekiyor. Kazanmayı her maçta istememiz gerekiyor. Kadro kalitemizle, taraftarımızın desteğiyle, Galatasaray'ın bundan önce gösterdiği başarıları tekrar yaşatmak için çok önemli bir maça çıkıyoruz"

"HEDEFİMİZ KAZANMAK"

"HEDEFİMİZ KAZANMAK"

"Karşımızda çok iyi bir takım var. Genç, koşan, mücadele eden bir takım. Son 2 senenin şampiyonu kendi liginde. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Amacımız her maçta olduğu gibi kazanmak. Ben ve oyuncularım hazırız. Geçen sene gösterdiğimiz şeylerden biri, büyük, önemli maçları daha iyi oynadık. Daha iyi işler yaptık. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde de kazanmak. Elimizden gelenin en fazlasını yapacağız. Çok önemli bir gün bizi bekliyor. En önemli şey sabırlı olmak. Maçın sonuna kadar sabırlı olmamız gerekiyor. 90 dakikaya maçı yaymak gerekiyor. Kadromuz ve oyuncularımız hazır. En iyi kadromuzla sahaya çıkmaya çalışacağız. Hedefimiz kazanmak."

MÜJDELİ HABERİ VERDİ

MÜJDELİ HABERİ VERDİ

"Son maç öncesi de söyledim, Zaha'yı Çarşamba günkü maçta kadroya alacağız. Şu anda oynayabilecek duruma geldi. Sanchez de oynayabilecek oyunculardan biri. Tam kadro olarak hazırız. Bütün oyuncular çok değerli. O yüzden hepsini iyi bir şekilde hazırlayacağız. 6 tane ön eleme maçına çıktık. Burada Şampiyonlar Ligi'ne katılım ve hazırlıktı. Kadro olarak daha güçlü ve hazırız. 25 Temmuz'da başlayan yolculuğumuz yarınki maçla birlikte birleşecek. Galatasaray, transferlerle hem yarışıyor hem de bu oyuncuları hazırlıyor dedim. Yarın bu anlamda bizim için daha mutlu bir gün. Birçok oyuncumuz geri döndü. Bu maçta da rakibimizin koşu mesafesine ve agresifliğine cevap vermemiz gerekiyor. Amacım tabii ki kazanmak."

"NELSSON'UN BİLDİRİMİ ÖNEMLİ"

"NELSSON'UN BİLDİRİMİ ÖNEMLİ"

"Galatasaray'ın hedefi her zaman Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmaktır. İlk düşüncemiz var. Devamında ne olur bilemem ama şu andaki hedefimiz gruptan çıkmak. Gruptaki bütün takımları eşit görüyorum. Kadro olarak favori takımlar var ama benim düşüncem sahada kimin ne yapacağı. Kağıt üzerinde değerlendirmek bir anlam ifade etmiyor. Burada birçok Avrupa kupası maçında bunu yaşadık. Rakibimiz puan almaya gelecek, iyi savunma yapmamız gerekiyor. Kopenhag iyi bir takım. Grupta herkes kadar şansı olan bir takım. O yüzden rakibimizi önemsiyoruz. Kazanmak için kendi konsantrasyonumuzu en yukarıya çekmemiz gerekiyor."

"İNANILMAZ BİR GOLDÜ"

"İNANILMAZ BİR GOLDÜ"

"Icardi ile fark etmedim, ben de maçtan sonra videodan izledim. İnanılmaz bir gol atmış. Kendi kariyeri için de atmadığı gollerden biri olarak bunu söyleyebiliriz. Zaha'yı yüzde yüz görme şansımız çok olmadı. Hakim son maçta girdikten sonra, oyun içerisinde Icardi'nin istediği topları atabilecek bir oyuncu olduğunu gösterdi. Zaha da takıma ve hücuma katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bir yerden bir oyuncunun ayrılması gerekiyordu. Leo Dubois, çok sevdiğimiz, katkılar veren bir isimdi. Bizim için zor oldu. Avrupa listesinin verileceği son gün öyle bir karar almak zor oldu. Onun yanında sağ bekte Kaan'ı düşündük. Ali Turap kadroda olacak oyunculardan biri. Oyun içinde farklılıklar gösterebiliriz. Barış da burada daha önce görev aldı. Orijinal mevki olarak Kaan orada süre aldı. Oynadığınız profile göre de, orada farklı şeyler kullanabilirsiniz. Kaan'ı burada kullanabiliriz."

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