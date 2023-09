Galatasaray Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk sınavına çıkıyor! Maça saatler kala Okan Buruk'tan müjdeli haber...

"GEÇEN SENEDEN HAYAL ETTİK"

"Bu maçı geçen seneden hayal etmeye başladık. Geçen sene şampiyon olup, bu sene oynama hayali... Galatasaray'ın tekrar Şampiyonlar Ligi'nde olması çok değerli. Bir yandan ülke puanını konuştuk, bu sene baktığımızda bütün Türk takımları katkı sağlıyor. Biz de Şampiyonlar Ligi ile katkı sağladık. Kazandığımız puanlarla gurur senesi oluyor. En başındayız. 3 takımın hedefi de gruplardan çıkmak. Galatasaray olarak en büyük hedefimiz bu gruptan çıkmak. Her maç zor olacak. Dışarıdan puan hesabı yapılıyor, her maç aynı öneme sahip. Burada oynamanın keyfine varmamız gerekiyor. Kazanmayı her maçta istememiz gerekiyor. Kadro kalitemizle, taraftarımızın desteğiyle, Galatasaray'ın bundan önce gösterdiği başarıları tekrar yaşatmak için çok önemli bir maça çıkıyoruz"