Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi! Ajax'ı 3 golle devirdi, ülke puanı uçuşa geçti... İşte UEFA ülke sıralamasında son durum

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta maçları tamamlandı. Temsilcimiz Galatasaray, Hollanda deplasmanında Ajax’ı 3-0 mağlup ederek tarihi bir sonuca imza attı. Sarı-kırmızılıların tüm gollerini yıldız golcü Victor Osimhen kaydetti.

13 YIL SONRA GELEN SERİ

Galatasaray, Ajax galibiyetiyle birlikte Şampiyonlar Ligi’nde 13 yıl aradan sonra ilk kez üst üste üç maç kazanma başarısı gösterdi. Bu sonuç, sarı-kırmızılıların Avrupa sahnesindeki özgüvenini tazeledi.

ÜLKE PUANINA KRİTİK KATKI

Galatasaray’ın Ajax karşısında aldığı net galibiyet, sadece kulüp adına değil Türkiye futbolu için de büyük önem taşıdı. 3-0’lık skorla gelen bu zafer, ülke puanına 0,4 puanlık katkı sağladı. Ayrıca averaj açısından da önemli bir toparlanma yaşandı.

İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR

Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin ilk 10'da yer alması gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.

İŞTE ÜLKE PUANINDA SON DURUM