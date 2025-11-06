Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi! Ajax'ı 3 golle devirdi, ülke puanı uçuşa geçti... İşte UEFA ülke sıralamasında son durum

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta maçları tamamlandı. Temsilcimiz Galatasaray, Hollanda deplasmanında Ajax’ı 3-0 mağlup ederek tarihi bir sonuca imza attı. Sarı-kırmızılıların tüm gollerini yıldız golcü Victor Osimhen kaydetti.
Galatasaray, Ajax galibiyetiyle birlikte Şampiyonlar Ligi’nde 13 yıl aradan sonra ilk kez üst üste üç maç kazanma başarısı gösterdi. Bu sonuç, sarı-kırmızılıların Avrupa sahnesindeki özgüvenini tazeledi.
Galatasaray’ın Ajax karşısında aldığı net galibiyet, sadece kulüp adına değil Türkiye futbolu için de büyük önem taşıdı. 3-0’lık skorla gelen bu zafer, ülke puanına 0,4 puanlık katkı sağladı. Ayrıca averaj açısından da önemli bir toparlanma yaşandı.
Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin ilk 10'da yer alması gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.
1. İngiltere - 100.227
2. İtalya - 88.658
3. İspanya - 82.578
4. Almanya - 79.116
5. Fransa - 71.534
Okuyucu Yorumları 2 yorum