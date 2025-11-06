SPOR

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi! Ajax'ı 3 golle devirdi, ülke puanı uçuşa geçti... İşte UEFA ülke sıralamasında son durum

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında deplasmanda Ajax’ı 3-0 mağlup ederek tarihi bir zafere imza attı. Victor Osimhen’in hat-trick yaptığı mücadelede sarı-kırmızılılar, 13 yıl sonra ilk kez üst üste 3 galibiyet aldı ve ülke puanına 0,4 katkı sağladı.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi! Ajax'ı 3 golle devirdi, ülke puanı uçuşa geçti... İşte UEFA ülke sıralamasında son durum
Berker İşleyen

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta maçları tamamlandı. Temsilcimiz Galatasaray, Hollanda deplasmanında Ajax’ı 3-0 mağlup ederek tarihi bir sonuca imza attı. Sarı-kırmızılıların tüm gollerini yıldız golcü Victor Osimhen kaydetti.

13 YIL SONRA GELEN SERİ

Galatasaray Şampiyonlar Ligi nde fırtına gibi! Ajax ı 3 golle devirdi, ülke puanı uçuşa geçti... İşte UEFA ülke sıralamasında son durum 1

Galatasaray, Ajax galibiyetiyle birlikte Şampiyonlar Ligi’nde 13 yıl aradan sonra ilk kez üst üste üç maç kazanma başarısı gösterdi. Bu sonuç, sarı-kırmızılıların Avrupa sahnesindeki özgüvenini tazeledi.

06 Kasım 2025
06 Kasım 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

ÜLKE PUANINA KRİTİK KATKI

Galatasaray Şampiyonlar Ligi nde fırtına gibi! Ajax ı 3 golle devirdi, ülke puanı uçuşa geçti... İşte UEFA ülke sıralamasında son durum 2

Galatasaray’ın Ajax karşısında aldığı net galibiyet, sadece kulüp adına değil Türkiye futbolu için de büyük önem taşıdı. 3-0’lık skorla gelen bu zafer, ülke puanına 0,4 puanlık katkı sağladı. Ayrıca averaj açısından da önemli bir toparlanma yaşandı.

İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR

Galatasaray Şampiyonlar Ligi nde fırtına gibi! Ajax ı 3 golle devirdi, ülke puanı uçuşa geçti... İşte UEFA ülke sıralamasında son durum 3

Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin ilk 10'da yer alması gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.

İŞTE ÜLKE PUANINDA SON DURUM
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi! Ajax'ı 3 golle devirdi, ülke puanı uçuşa geçti... İşte UEFA ülke sıralamasında son durum G1

1. İngiltere - 100.227

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi! Ajax'ı 3 golle devirdi, ülke puanı uçuşa geçti... İşte UEFA ülke sıralamasında son durum G2

2. İtalya - 88.658

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi! Ajax'ı 3 golle devirdi, ülke puanı uçuşa geçti... İşte UEFA ülke sıralamasında son durum G3

3. İspanya - 82.578

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi! Ajax'ı 3 golle devirdi, ülke puanı uçuşa geçti... İşte UEFA ülke sıralamasında son durum G4

4. Almanya - 79.116

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi! Ajax'ı 3 golle devirdi, ülke puanı uçuşa geçti... İşte UEFA ülke sıralamasında son durum G5

5. Fransa - 71.534

Okuyucu Yorumları 2 yorum
tüm takımlarımız her zaman galip gelsin inşallah
ilke planlaması yanlış bir tutum ülkede oynayan yabancılar planlanması olsa daha doğru olur hangi ülkede var hepsi yerli olan bir futbol takımı .?
