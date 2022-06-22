GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.
Salonda kuvvetlendirme çalışmalarıyla başlayan antrenman, top kapma çalışmalarının ardından çift kale maçla son buldu.
Antrenmana izinli olan Maxim ve Sagal dışında tüm futbolcular katıldı.
Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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