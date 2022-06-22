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Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

22.06.2022 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Salonda kuvvetlendirme çalışmalarıyla başlayan antrenman, top kapma çalışmalarının ardından çift kale maçla son buldu.

Antrenmana izinli olan Maxim ve Sagal dışında tüm futbolcular katıldı.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

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