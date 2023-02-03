Gelin 24, damat ise 85 yaşında! Aralarındaki yaş farkı eleştirelere neden oldu... En büyük hayallerini açıkladılar

Amerika Birleşik Devletleri’nin Mississippi eyaletinde yaşayan 24 yaşındaki Miracle Pogue ve 85 yaşındaki Charles Pogue aralarındaki yaş farkına rağmen evlilikle taçlandırdıkları ilişkilerinde eleştiri oklarının hedefi oldu. İkili sosyal medyada özel hayatlarına dair detayları paylaşırken sosyal medya kullanıcılarının da olumsuz yorumlarının hedefi oldu. İkili aralarındaki özel bağı savunurken ilk hedeflerinin çocuk sahibi olmak olduğunu ifade etti.

KENDİ DEDESİNDEN 10 YAŞ DAHA BÜYÜK

Kendi dedesinden 10 yaş daha büyük bir adamla evlenmenin eleştirilecek bir durum olmadığını ifade eden Miracle, “Yaş farkı bizim için hiçbir zaman önemli olmadı. Yaşı isterse 55 isterse 100 olsun. Ben sadece ona aşığım. Düğün günümüz harikaydı. Birlikte çok mutluyuz. Bir aile kurmayı dört gözle bekliyoruz” dedi.

Tüp bebek için çalışmalara başladıklarını ifade eden Miracle, “Charles’in çocuğu yok. Bu yüzden onun neslinin devam edebilmesi için çocuk sahibi olmak istiyoruz. Öncelikli hayalimiz bu. Onun enerjisine ve coşkusuna hayranım. Onun gibi bir çocuğum olmasını çok istiyorum” diye konuştu.