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Gelin 24, damat ise 85 yaşında! Aralarındaki yaş farkı eleştirelere neden oldu... En büyük hayallerini açıkladılar

03.02.2023 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24 yaşındaki Miracle Pogue, 85 yaşındaki koca Charles ile 2019'da Starkville'de bir çamaşırhanede çalışırken tanıştı ve ikili, bir yıl sonra ilişkileri başladı. Aralarındaki 61 yıllık yaş farkının hiçbir zaman sorun olmadığını belirten ikili dünya evine girerek en büyük hayallerinin çocuk sahibi olmak olduğunu söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Mississippi eyaletinde yaşayan 24 yaşındaki Miracle Pogue ve 85 yaşındaki Charles Pogue aralarındaki yaş farkına rağmen evlilikle taçlandırdıkları ilişkilerinde eleştiri oklarının hedefi oldu. İkili sosyal medyada özel hayatlarına dair detayları paylaşırken sosyal medya kullanıcılarının da olumsuz yorumlarının hedefi oldu. İkili aralarındaki özel bağı savunurken ilk hedeflerinin çocuk sahibi olmak olduğunu ifade etti.

KENDİ DEDESİNDEN 10 YAŞ DAHA BÜYÜK

Kendi dedesinden 10 yaş daha büyük bir adamla evlenmenin eleştirilecek bir durum olmadığını ifade eden Miracle, “Yaş farkı bizim için hiçbir zaman önemli olmadı. Yaşı isterse 55 isterse 100 olsun. Ben sadece ona aşığım. Düğün günümüz harikaydı. Birlikte çok mutluyuz. Bir aile kurmayı dört gözle bekliyoruz” dedi.
Tüp bebek için çalışmalara başladıklarını ifade eden Miracle, “Charles’in çocuğu yok. Bu yüzden onun neslinin devam edebilmesi için çocuk sahibi olmak istiyoruz. Öncelikli hayalimiz bu. Onun enerjisine ve coşkusuna hayranım. Onun gibi bir çocuğum olmasını çok istiyorum” diye konuştu.

BABASINI İKNA ETMEK ÇOK ZOR OLDU

BABASINI İKNA ETMEK ÇOK ZOR OLDU
Miracle, 45 yaşındaki annesi Tamika Phillips ve 72 yaşındaki büyükbabası Joe Brown'un Charles ile olan evliliklerine destek verdiğini söyledi. Ancak bu ilişkiye karşı çıkanların başından Miracle’in babası Kareem Philips yer aldı. Babasını ikna etme konusunda çok zorlandığını ifade eden Miracle, “Babam tahmin ettiğimden daha çok tepki gösterdi. Gerçekten onun düğüne gelmesini sağlamak imkansız gibi bir şeydi” ifadelerini kullandı.
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Anahtar Kelimeler:
Amerika ilişki sorunları evlilik

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