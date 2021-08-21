Genç oyuncu Hailee Steinfeld üstsüz pozlarıyla Instagram’ı yaktı geçti

Hailee Steinfeld, geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği bir fotoğraf çekiminin kamera arkası görüntülerini Instagram hesabından paylaştı.

Transformers serisi Bumblebee'de canlandırdığı Charlie karakteriyle kariyerinde zirve yapan Hailee Steinfeld, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla ağızları açık bıraktı.

Fotoğraf çekiminde üzerine sadece külotlu çorap ve eldiven giyen genç oyuncunun özgüvenli pozları, hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.