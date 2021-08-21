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  4. Genç oyuncu Hailee Steinfeld üstsüz pozlarıyla Instagram’ı yaktı geçti

Genç oyuncu Hailee Steinfeld üstsüz pozlarıyla Instagram’ı yaktı geçti

21.08.2021 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 yaşından beri ekranlarda olan genç oyuncu Hailee Steinfeld, Instagram hesabından paylaştığı üstsüz pozlarla ortalığı yaktı geçti.

Hailee Steinfeld, geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği bir fotoğraf çekiminin kamera arkası görüntülerini Instagram hesabından paylaştı.

GENÇ OYUNCUDAN ÜSTSÜZ POZLAR

Transformers serisi Bumblebee'de canlandırdığı Charlie karakteriyle kariyerinde zirve yapan Hailee Steinfeld, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla ağızları açık bıraktı.
Marvel’ın Hawyeke dizisiyle önümüzdeki günlerden hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan 24 yaşındaki oyuncu üstsüz paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti.
Fotoğraf çekiminde üzerine sadece külotlu çorap ve eldiven giyen genç oyuncunun özgüvenli pozları, hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
Fotoğraflarda göğüslerini elleriyle kapatan Hailee Steinfeld’in Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar çok ses getirdi.
Instagram hesabında 14 milyondan fazla takipçisi olan güzel oyuncunun fotoğrafı, milyonlarca beğeni aldı.
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Anahtar Kelimeler:
Instagram
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