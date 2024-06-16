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  4. Son dakika | Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem!

Son dakika | Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem!

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
16.06.2024 20:39
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Son dakika haberi: Malatya'da akşam saatlerinde bir deprem meydana geldi. Paniğe yol açan depremle ilgili AFAD'tan açıklama geldi. AFAD, depremin merkez üssünü Akçadağ, büyüklüğünü 4.4 olarak duyurdu.

Son dakika | Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 20.24'te meydana gelen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Kısa süreli paniğe neden olan deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.

AFAD-SON DEPREMLER

KANDİLLİ-SON DEPREMLER

Express


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