Son dakika | Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 20.24'te meydana gelen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Kısa süreli paniğe neden olan deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.

AFAD-SON DEPREMLER

KANDİLLİ-SON DEPREMLER







