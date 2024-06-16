Son dakika | Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 20.24'te meydana gelen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 16, 2024
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Akçadağ (Malatya)
Tarih:2024-06-16
Saat:20:24:51 TSİ
Enlem:38.26667 N
Boylam:37.80972 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/2B3qspnAGE@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kısa süreli paniğe neden olan deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.