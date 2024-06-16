HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Elindeki bıçağın üzerine düşüp öldü denilmişti! İstanbul'daki akılalmaz olayın ardından cinayet çıktı

Elindeki bıçağın üzerine düşüp öldü denilmişti! İstanbul'daki akılalmaz olayın ardından cinayet çıktı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
16.06.2024 18:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Arnavutköy'de kurban kesimi sırasında bir kasabın kalp krizi geçirerek elindeki bıçağın üstüne düşmesi sonucu hayatını kaybettiği aktarılmıştı. Adli Tıp'ta yapılan incelemede kasabın, silahla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Elindeki bıçağın üzerine düşüp öldü denilmişti! İstanbul'daki akılalmaz olayın ardından cinayet çıktı

Olay, sabah saatlerinde Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi’nde bulunan özel bir kurban kesim alanında gerçekleşti. İddiaya göre, kasaplık yapan 56 yaşındaki Doğan İçeloğlu kesim yapacağı esnada kalp krizi geçirdi.

ADLİ TIP'A KALDIRILDI

Kalp krizi geçiren adam elindeki bıçağın üzerine düşerek yere yığıldı. Kasap olay yerinde hayatını kaybederken savcı ve polisin incelemesinden sonra İçeloğlu'nun cesedi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

k2

CİNAYET ÇIKTI

Halk TV'den Müslim Sarıyar'ın haberine göre Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede Doğan İçeloğlu'nun silahla öldürüldüğü ortaya çıktı. Göğüs bölgesinden tek kurşunla öldürüldüğü ortaya çıkan İçeloğlu cinayetiyle ilgili polis araştırma başlattı.

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aydın'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyorAydın'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
Ankara'da bayram sabahı korkunç olay! 7'nci kattan düşerek hayatını kaybettiAnkara'da bayram sabahı korkunç olay! 7'nci kattan düşerek hayatını kaybetti
Arazi anlaşmazlığında kan aktı! Dayısının damadını öldürdüArazi anlaşmazlığında kan aktı! Dayısının damadını öldürdü
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Arnavutköy
En Çok Okunan Haberler
EURO 2024'e kan sıçradı! Alman polisi, baltalı taraftarı vurdu...

EURO 2024'e kan sıçradı! Alman polisi, baltalı taraftarı vurdu...

Özgür Özel'i hiç böyle görmediniz! O sözleri duyunca kendini tutamadı: Bayram sabahı ne dediğini bil de konuş

Özgür Özel'i hiç böyle görmediniz! O sözleri duyunca kendini tutamadı: Bayram sabahı ne dediğini bil de konuş

Ankara'da bayram sabahı korkunç olay! 7'nci kattan düşerek hayatını kaybetti

Ankara'da bayram sabahı korkunç olay! 7'nci kattan düşerek hayatını kaybetti

15 yaşındaki Hacer'in acı sonu! 120'ye yakın bıçak darbesiyle katledildi

15 yaşındaki Hacer'in acı sonu! 120'ye yakın bıçak darbesiyle katledildi

Kayseri'de Atatürk Anıtı'na alçak saldırı! Neden yaptınız sorusuna "Sadece Allah rızası için" cevabını verdi

Kayseri'de Atatürk Anıtı'na alçak saldırı! Neden yaptınız sorusuna "Sadece Allah rızası için" cevabını verdi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Babalar Günü Fırsatları bugün sona bitiyor!

Babalar Günü Fırsatları bugün sona bitiyor!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.