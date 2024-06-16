Elindeki bıçağın üzerine düşüp öldü denilmişti! İstanbul'daki akılalmaz olayın ardından cinayet çıktı

Olay, sabah saatlerinde Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi’nde bulunan özel bir kurban kesim alanında gerçekleşti. İddiaya göre, kasaplık yapan 56 yaşındaki Doğan İçeloğlu kesim yapacağı esnada kalp krizi geçirdi.
Kalp krizi geçiren adam elindeki bıçağın üzerine düşerek yere yığıldı. Kasap olay yerinde hayatını kaybederken savcı ve polisin incelemesinden sonra İçeloğlu'nun cesedi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Halk TV'den Müslim Sarıyar'ın haberine göre Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede Doğan İçeloğlu'nun silahla öldürüldüğü ortaya çıktı. Göğüs bölgesinden tek kurşunla öldürüldüğü ortaya çıkan İçeloğlu cinayetiyle ilgili polis araştırma başlattı.