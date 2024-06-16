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Özgür Özel'i hiç böyle görmediniz! O sözleri duyunca kendini tutamadı: Bayram sabahı ne dediğini bil de konuş

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
16.06.2024 15:01
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Kurban Bayramı için memleketi Manisa'ya gelen CHP lideri Özgür Özel, bayram namazının ardından vatandaşlarla bayramlaştı. Bir kişinin,"İsrail'e tepki gösteriyorsunuz ancak Hamas'ı da terör örgütü olarak değerlendiriyorsunuz" sözlerine sinirlenen Özel, Filistin için mücadele ettiğini belirterek, "Bayram sabahı ne konuştuğunu bil de konuş, tamam mı?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Özgür Özel'i hiç böyle görmediniz! O sözleri duyunca kendini tutamadı: Bayram sabahı ne dediğini bil de konuş

Kurban Bayramını memleketi Manisa'da geçiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Normalleşme yıllardır tartışan siyasetçilerin birbirine laf söylememesi değil, yıllardır hakkını alamayanların hakkını alması sonucunu doğurmalıdır. Normalleşme olacaksa emekliden ve emekçiden başlamalıdır." dedi.

VATANDAŞLARLA BAYRAMLAŞTI

Kurban Bayramı'nda memleketi Manisa'ya gelen Özel, Hatuniye Camisi'nde kıldığı bayram namazının ardından caminin önünde vatandaşlarla bayramlaştı.

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NAMAZ ÇIKIŞI GERGİN ANLAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, camiden ayrılırken bir vatandaşın "İsrail'e tepki gösteriyorsunuz ancak Hamas'ı da terör örgütü olarak değerlendiriyorsunuz" sözleri üzerine ise "Beni bir dinle de bayram sabahı. Ben dünyadaki 119 ülkeye mektup yazdım. Ne dedim biliyor musun, 'Filistin'i tanıyın' dedim. İspanya, Filistin'i tanıdıysa benim mektubumla tanıdı. Bugün de biz gece uyurken üzerimize bomba atsalar ne olursa aynı şey.

"BAYRAM SABAHI NE KONUŞTUĞUNU BİL DE KONUŞ"

O da onu öldürüyorsa yanlış yapıyor, o da onu öldürüyorsa yanlış yapıyor. Ben Filistin tanınsın, özgür olsun diye dünyadaki her tarafı geziyorum ve Cumhurbaşkanı bana teşekkür etti, 'sen Filistin için mücadele ediyorsun' diye. O yüzden bayram sabahı ne konuştuğunu bil de konuş, tamam mı?" ifadelerini kullandı.

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"DÜNYADA BARIŞ İSTİYORUZ"

Camiden ayrılırken basın mensuplarına açıklama yapan Özel, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, Filistin başta olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde insanlığa karşı işlenen suçların son bulmasını diledi.

Dünyadaki bütün ülkelerin Filistin devletini tanımasını ve İsrail'in işlediği insanlık suçuna, katliamlarına ve soykırımına karşı sert tedbirlerin artık alınmasını dileyen Özel, "Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi yurtta barış istiyoruz, dünyada barış istiyoruz. Bu güzel bayram gününden sonra artık ne ülkemizde ne dünyanın herhangi bir yerinde çocukların, annelerin gözyaşı olmasın, savaşlar olmasın. Bundan sonra herkes barış içinde yaşasın temennisini taşıyoruz." diye konuştu.

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"KENDİ İTTİFAK ORTAĞINA SÖYLÜYOR"

Özel, bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya ve İspanya ziyaretleri dönüşünde uçakta gazetecilere yaptığı açıklamalara ilişkin sorusu üzerine, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sayın Cumhurbaşkanı dün uçakta demiş herhalde 'iadeiziyaretimizi hazmedemeyenler oldu'. Biz o sözü hiç üzerimize almıyoruz çünkü bu işi başlatan biziz. Herkesin gözü önünde oldu. Herhalde bunu yine kendi ittifak ortağına söylüyor. Burada sorun şu ki Cumhur İttifakı'nın ortakları bizim üzerimizden iletişim kuruyorlar. Ramazan ve Kurban bayramlarında yaptığımız gibi lütfen birebir doğrudan iletişim kursunlar. Birbirlerine iyi söz de söyleyeceklerse birbirlerine söylesinler. Kötü söz söyleyeceklerse de birbirine söylesinler.

FİYATLARA VURGU YAPTI

Buradaki sorun şu ki onların birlikteliği maalesef memlekete işsizlik, yoksulluk getirdi. Bugün memlekette maliyetinin altında buğday, çay fiyatı veren, endişe ederiz ki maliyetinin altında fındık fiyatı açıklayacak olan, endişe ederiz ki maliyetinin altında kuru üzüm fiyatı açıklayacak olan bir birliktelikleri var. Sorun burada. Yoksa onlar iyi geçinsinler birlikte olsunlar, onların birlikteliğine laf eden yok ama bu birliktelik açlık, yoksulluk, sefalet ve işsizlik üretiyorsa sorun burada. Ben bu sorunları çözmenin derdindeyim. Bir kez daha hangi siyasi görüşten olursa olsun tüm siyasi partilerinin hem liderlerine hem mensuplarına hem de oy verenlerine hayırlı bayramlar diliyorum."

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"BUNU KABUL ETMEMİZ MÜNKÜN DEĞİL"

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde asgari ücretlilere ara zam ve emeklilerin temmuz zammı oranının gündeme gelip gelmediğiyle ilgili soru üzerine ise bu konunun da konuşulduğunu ancak çok umutlu olabilecekleri bir işaret almadıklarını ifade etti.

Emekliye enflasyonun altında bir zam yapılacağı, asgari ücrete zam yapılamayacağı yönünde izlenim edindiğini söyleyen Özel, "Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Eğer böyle olursa susamayız. Normalleşme bu değil. Normalleşme yıllardır tartışan siyasetçilerin birbirine laf söylememesi değil, yıllardır hakkını alamayanların hakkını alması sonucunu doğurmalıdır. Normalleşme olacaksa emekliden ve emekçiden başlamalıdır. Çiftçiden ve esnaftan başlamalıdır. Onların yüzü gülmeden bizim yüzümüz gülmez. Eğer asgari ücrete zam yapmazlarsa bu konuda her platformda mücadele ederiz. En son sokaklara dökülürüz. Meydanları doldurur en sert tepkiyi gösteririz." dedi.

ANAYASA ÇALIŞMALARI

Özel, yeni anayasa hazırlama süreci konusunda da "mevcut anayasa ihlal edilirken yeni anayasa tartışmalarını manasız bulduğunu" söyledi.

İsrail pasaportu taşıyanların Türkiye'ye girişinin kısıtlanmasına yönelik önerge vermeyi düşünüp düşünmedikleriyle ilgili soruya ise Özel, "Türkiye'de pasaport ve pasaportlara yapılacak işlemler konusunda yasama yani Meclis değil, yürütme yetkili. Bu konuda hükümetten gelebilecek olan Filistin'e destek ve İsrail'e yaptırım olabilecek her şeyi görüşmeye ve desteklemeye hazırız. Bu noktada hükümet nasıl bir adım atmayı planlıyorsa yürütme olarak hazırlasın, biz yasama meclisi olarak ve ana muhalefet partisi olarak her türlü desteği vermeye hazırız." yanıtını verdi.


Express


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