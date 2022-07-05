Gizli günlüğünde kan donduran satırlar cinayeti ele verdi! Kendi ölümünü böyle yazmış

Amerika Birleşik Devletleri’nin Michigan eyaletinde yaşayan Amber ve Richard iki çocuklu mutlu bir aileydi. Richard’ın babasının müdürlük yaptığı okulda öğretmen olan çalışan Amber o sırada Richard ile tanışıp evlenmişti. İki yaşında ve 8 aylık iki kızı bulunan çift, üçüncü çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyordu. Ancak ikili evliliklerinde çatırdamalar yaşamaya başladı ve 16 Kasım 2021 tarihinde Richard, 911'i aradı ve karısı Amber'in nefes almadığını söyledi. Telefon konuşmasında büyük bir panik ve üzüntü yaşayan Richard, eşinin yüzünün mosmor olduğunu ve nefes almadığını söyledi. Çiftin evlerine yöneldirilen emniyet ve sağlık güçleri genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini doğruladı.

GÜNLÜĞÜ HER ŞEYİ ELE VERDİ

Polis ekipleri eve geldiğinde cinayet şüphesiyle tutuklanan Richard, yatak odası sıcak olduğu için salonda uyuduğunu ve küçük kızlarının ağlama sesine uyandığını dile getirdi.

Bebeğin ağlama sesinin şiddetini arttırması üzerine eşini merak ettiğini ve yatak odasına çıktığını söyleyen Richard, onu yarı baygın bir şekilde yerde yatarken gördüğünü anlattı.

33. yaş gününden sadece 3 gün önce hayatını kaybeden Amber’in ölümünü şüphe bulan polis ekipleri duruma dair bir soruşturma başlattı.

Otopsi sırasında Amber’in cansız bedeninde tırnak izleri ve morluklar olduğunu fark eden polis, ölümünden saatler öncesinde yakın kız arkadaşlarıyla gerçekleştirdiği görüntülü görüşmede genç kadının yüzününde ve vücudunda bu izlerin olmadığını tespit etti.