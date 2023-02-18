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Göçük altından kurtardığı kediyi sahibi çıkmayınca sahiplendi! Bir an olsun yanından ayrılmıyor...‘Enkaz emin ellerde’

18.02.2023 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’in Nurdağı’nda enkaz altındaki çalışmalar sırasında 129. saatte bir kedi göçükten sağ olarak kurtarıldı. Kurtardıkları kediye ‘Enkaz’ adını veren itfaiye ekipleri çalışmalar boyunca kedinin sahibinin gelmesini bekledi. Kedinin sahibi çıkmayınca Mardin İtfaiyesi'ne bağlı İtfaiye Eri Ali Çakas, Enkaz adındaki kediyi sahiplendiğini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu. O anlar kısa sürede dikkatleri çekti.

Gaziantep’in Nurdağı Atatürk Mahallesi’ndeki Akan Apartmanı enkazından 129. saatte 5 kişi ve 2 kedi sağ olarak kurtarılmıştı. Mardin İtfaiye ekibinin yürüttüğü kurtarma operasyonunda kurtarılan bir kedi sahibi teslim edilmiş diğeri ise itfaiye erleri tarafından bakılmaya başlanmıştı. Enkaz adı verdikleri kedinin kendisini kurtaran er Ali Çakas’ın omzundan bir an olsun inmediği anlar sosyal medyada yürekleri ısıtmıştı.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI

Enkaz çalışmaları sırasında kedinin bir an olsun yanlarındna ayrılmadığını ve sahibi beklemelerine rağmen herhangi bir kişinin gelmediğini dile getiren Çakas, Enkaz adındaki kediyi sahiplendiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.
Enkazla Mardin Artuklu’daki evinde yatağına uzandığı sırada çekilen bir fotoğrafını paylaşan Çakas gönderisine, “Enkaz emin ellerde. Sadakat bu sanırım. Ne kadar da zarif ve terbiyeli” notunu ekledi.
Göçük altından çıkan kediyle kurduğu özel bağ sosyal medyada gündem yaratan Çakas, sosyal medya kullanıcılarından övgü dolu yorumlar topladı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Çakas’ın paylaşımının insanlığa olan inancı arttırdığını söyledi.
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Anahtar Kelimeler:
deprem sosyal medya Gaziantep kedi

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