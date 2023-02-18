Göçük altından kurtardığı kediyi sahibi çıkmayınca sahiplendi! Bir an olsun yanından ayrılmıyor...‘Enkaz emin ellerde’

Gaziantep’in Nurdağı Atatürk Mahallesi’ndeki Akan Apartmanı enkazından 129. saatte 5 kişi ve 2 kedi sağ olarak kurtarılmıştı. Mardin İtfaiye ekibinin yürüttüğü kurtarma operasyonunda kurtarılan bir kedi sahibi teslim edilmiş diğeri ise itfaiye erleri tarafından bakılmaya başlanmıştı. Enkaz adı verdikleri kedinin kendisini kurtaran er Ali Çakas’ın omzundan bir an olsun inmediği anlar sosyal medyada yürekleri ısıtmıştı.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI

Enkaz çalışmaları sırasında kedinin bir an olsun yanlarındna ayrılmadığını ve sahibi beklemelerine rağmen herhangi bir kişinin gelmediğini dile getiren Çakas, Enkaz adındaki kediyi sahiplendiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

Enkazla Mardin Artuklu’daki evinde yatağına uzandığı sırada çekilen bir fotoğrafını paylaşan Çakas gönderisine, “Enkaz emin ellerde. Sadakat bu sanırım. Ne kadar da zarif ve terbiyeli” notunu ekledi.