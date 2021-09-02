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Göğüs dekoltesini sergileyen Demi Rose güneşin keyfini sürdü

02.09.2021 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demi Rose, sansasyonel fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi. Instagram’ın en popüler isimlerinden biri olan 26 yaşındaki modelin göğüs dekolteli fotoğraflarına hayranları beğeni yağdırdı.

Demi Rose, Instagram hesabından paylaştığıson paylaşımla takipçilerinin yüreklerini hoplattı.

DEMI ROSE BUNU HEP YAPIYOR

26 yaşındaki model, paylaştığı cüretkar pozlarıyla dünya çapında üne kavuştu.
Kıvrımlarını sergilemekten çekinmeyen 26 yaşındaki ünlü isim, özellikle pandemi döneminde takipçi sayısını ikiye katlayan genç isim marka anlaşmalarıyla da servetini ikiye katladı.
Yaz tatili için İbiza’yı tercih eden güzel, yaz boyu sahillerden paylaşım yapmaya devam etti.
Rose, geçtiğimiz Salı günü de, tatilden şeffaf mayolu paylaşımda bulunmuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Demi Rose Instagram
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