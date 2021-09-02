Göğüs dekoltesini sergileyen Demi Rose güneşin keyfini sürdü

Demi Rose, Instagram hesabından paylaştığıson paylaşımla takipçilerinin yüreklerini hoplattı.
DEMI ROSE BUNU HEP YAPIYOR
26 yaşındaki model, paylaştığı cüretkar pozlarıyla dünya çapında üne kavuştu.
Kıvrımlarını sergilemekten çekinmeyen 26 yaşındaki ünlü isim, özellikle pandemi döneminde takipçi sayısını ikiye katlayan genç isim marka anlaşmalarıyla da servetini ikiye katladı.
Yaz tatili için İbiza’yı tercih eden güzel, yaz boyu sahillerden paylaşım yapmaya devam etti.
Rose, geçtiğimiz Salı günü de, tatilden şeffaf mayolu paylaşımda bulunmuştu.
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