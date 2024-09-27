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  4. Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ı bir de Instagram da görün! Cesur kareleri sosyal medyayı salladı

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ı bir de Instagram da görün! Cesur kareleri sosyal medyayı salladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.09.2024 10:09
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TRT1 ekranlarının sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Gönül Dağı'nda hayat verdiği Asuman karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Hazal Çağlar başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. Dizideki sempatik tavırlarıyla beğeni toplayan ünlü isim şimdi de cesur kareleri ile gündeme geldi. Hazal Çağlar'ın sosyal medya paylaşımlarına beğeni yağdı.

Oyuncu kadrosu ve farklı hikayesiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Asuman karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan ünlü oyuncu Hazal Çağlar şimdi de sosyal medyadaki iddialı pozlarıyla dikkat çekti.

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POZLARI ÇOK KONUŞULDU

Her paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutulan güzel oyuncuyu Instagram'da görenler çok şaşırdı.
Dizideki sempatik tavırlarıyla beğeni toplayan Hazal Çağlar Instagram'daki cesur kareleriyle takipçilerini adeta mest etti.

YORUM YAĞDI

YORUM YAĞDI
Ünlü ismin pozlarına sosyal medyada; 'çok güzelsin', 'maşallah sana', 'harika görünüyorsun', 'özel bir güzelliğin var', 'güzelliğin şaka mı?' gibi yorumlar yapıldı.
9 Kasım 1995 İstanbul doğumlu olan oyuncu Hazal Çağlar, İstanbul'da doğdu. Kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan Çağlar, Gönül Dağı dizisinde belediye başkanının kızı rolüyle beğeni topluyor.
No 10 Studıo Temel Oyunculuk eğitimi alan Çağlar akabinde ise Metin Balekoğlu’ndan Kamera Önü Oyunculuk Eğitimi aldı.
Anahtar Kelimeler:
gönül dağı hazal çağlar
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