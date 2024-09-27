Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ı bir de Instagram da görün! Cesur kareleri sosyal medyayı salladı

Oyuncu kadrosu ve farklı hikayesiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Asuman karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan ünlü oyuncu Hazal Çağlar şimdi de sosyal medyadaki iddialı pozlarıyla dikkat çekti. Önceki İçerik Sonraki İçerik

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Her paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutulan güzel oyuncuyu Instagram'da görenler çok şaşırdı.

Dizideki sempatik tavırlarıyla beğeni toplayan Hazal Çağlar Instagram'daki cesur kareleriyle takipçilerini adeta mest etti.

YORUM YAĞDI Ünlü ismin pozlarına sosyal medyada; 'çok güzelsin', 'maşallah sana', 'harika görünüyorsun', 'özel bir güzelliğin var', 'güzelliğin şaka mı?' gibi yorumlar yapıldı.

9 Kasım 1995 İstanbul doğumlu olan oyuncu Hazal Çağlar, İstanbul'da doğdu. Kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan Çağlar, Gönül Dağı dizisinde belediye başkanının kızı rolüyle beğeni topluyor.