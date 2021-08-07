Görevimiz Tehlike 3 oyuncuları kimler? Görevimiz Tehlike 3 konusu nedir?

Görevimiz Tehlike'nin 3. filmi bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. Çekimlerinin pek çok farklı ülkede gerçekleştirildiği ve J. J. Abrams'ın yönetmenliğini yaptığı Görevimiz Tehlike 3 filminin oyuncu kadrosu ve konusu araştılıyor. Peki Görevimiz Tehlike 3 oyuncuları kimler?
Görevimiz Tehlike 3 oyuncuları kimler?
Tom Cruise, Paula Wagner'in yapımcılığını üstlendiği Görevimiz Tehlike 3 filmi bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak. Görevimiz Tehlike 3 konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından araştırılıyor.
Tom Cruise, Ethan Hunt
Philip Seymour Hoffman, Owen Davian
Michelle Monaghan, Julia "Jules" Meade
Keri Russell, Lindsey Farris
Simon Pegg, Benjamín "Benji" Dunn
Laurence Fishburne, Theodore Brassel
Ving Rhames, Luther Stickell
Billy Crudup, John Musgrave
Konusu nedir?
Filmde, gelmiş geçmiş en ünlü ve karizmatik ajanlardan biri olan gizli ajan Ethan Hunt gizli servis IMF'den ayrılmıştır, kendisinin geçmişini bilmeyen nişanlısı Julia Meade'le beraber gözlerden uzak yeni bir hayata başlangıç yapmıştır. Ancak ajanın geçmişi burada da onu rahat bırakmaz. Eski görev arkadaşlarından biri olan John Musgrave bir görevle gelmiştir.
Bir silah kaçakçısı olan Owen Davian kimse tarafından durdurulamamıştır. Bu suçluyu yakalayabilmek için ise Ethan Hunt'ta ihtiyaç duyulmaktadır.
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