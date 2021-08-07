Görevimiz Tehlike 3 oyuncuları kimler? Görevimiz Tehlike 3 konusu nedir?

Görevimiz Tehlike'nin 3. filmi bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. Çekimlerinin pek çok farklı ülkede gerçekleştirildiği ve J. J. Abrams'ın yönetmenliğini yaptığı Görevimiz Tehlike 3 filminin oyuncu kadrosu ve konusu araştılıyor. Peki Görevimiz Tehlike 3 oyuncuları kimler?

Görevimiz Tehlike 3 oyuncuları kimler?

Tom Cruise, Paula Wagner'in yapımcılığını üstlendiği Görevimiz Tehlike 3 filmi bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak. Görevimiz Tehlike 3 konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Tom Cruise, Ethan Hunt Philip Seymour Hoffman, Owen Davian Michelle Monaghan, Julia "Jules" Meade Keri Russell, Lindsey Farris Simon Pegg, Benjamín "Benji" Dunn Laurence Fishburne, Theodore Brassel Ving Rhames, Luther Stickell Billy Crudup, John Musgrave

Konusu nedir? Filmde, gelmiş geçmiş en ünlü ve karizmatik ajanlardan biri olan gizli ajan Ethan Hunt gizli servis IMF'den ayrılmıştır, kendisinin geçmişini bilmeyen nişanlısı Julia Meade'le beraber gözlerden uzak yeni bir hayata başlangıç yapmıştır. Ancak ajanın geçmişi burada da onu rahat bırakmaz. Eski görev arkadaşlarından biri olan John Musgrave bir görevle gelmiştir.