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Bülent Arınç, Özgür Özel ile olan anısını yıllar sonra ilk defa anlattı: 'O benim kahramanımdır'

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
30.04.2024 00:09
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Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalar yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i başarılı bulduğunu ifade eden Bülent Arınç, "Ağzı güzel laf yapan, mücadeleci bir insan olarak tanıyoruz kendisini" dedi. Arınç, Özgür Özel ilgili bir anısını da ilk kez paylaşarak "Allah bin kere razı olsun, o benim kahramanımdır" ifadelerini kullandı.

Bülent Arınç, Özgür Özel ile olan anısını yıllar sonra ilk defa anlattı: 'O benim kahramanımdır'

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Yerel seçimlerinde Manisa'da çalıştığını kaydeden Arınç, "Böyle bir sonuca gittiğimizi görmüştüm ama böylesine acı sonuç beklemiyordum. Bu kadar kayıp aklımıza gelmemişti. Manisa'da 30 puanlık bir kayıp oldu.. CHP şüphesiz başarılı çıktı seçimlerden, bunu kabul etmek lazım." dedi.

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Soru üzerine CHP lideri Özgür Özel'i başarılı bulduğunu ifade eden Arınç, "Ben Milli Selamet Partisi İl Başkanı iken o 2 yaşında idi. O da il başkanlığında bulundu, milletvekili oldu. Ağzı güzel laf yapan, mücadeleci bir insan olarak tanıyoruz kendisini" dedi.

"ÖZGÜR ÖZEL BENİM HUKUKUMU KORUDU"

Arınç, Özel ile ilgili bir anısını da ilk kez paylaştı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasına işaret eden Arınç, şunları anlattı:
"Bir ihbar furyası başlamıştı. OHAL dönemi. OHAL de böyle bir hain darbe girişimi karşısında gerekliydi. Eşimin amcasının oğlu Manisa'da sağlık müdürüydü. Haziran seçiminde de adayımız olmuştu. Daha sonra tutuklandı. Eşimin amcası o tarihlerde vefat etti. Oraya gittik. Tutuklu arkadaşımızı elleri bağlı olarak getirdiler bir odaya koydular. Amcamızın naaşı da avluda. Ben gittim akrabasıyım, amcamızı da çok seviyoruz. Özgür Özel gelmiş, o zaman Manisa milletvekili. Sağlık müdürü olan arkadaşının babasının cenazesine geldi ya da ben gittiğim için geldi. Manisa'nın 5 milletvekili var AK Parti'nin hiçbiri yoktu orada. Bir tanesi o köyün çocuğu, elinden tutup milletvekili yaptığım vekiller de var ama gelmediler. Özgür Özel var, ben varım. Getirdiler amcamızın oğlunu 'Kelepçeleri çözemeyiz' dediler. 'Nasıl namaz kılacak' dedik. Allah bin kere razı olsun, o benim kahramanımdır, 'Başkanım siz karışmayın ben çözerim. Siz girerseniz işi büyütürler' dedi. Jandarma komutanını aradı 'Yaptığınız ayıptır' dedi. Sonunda çözdüler. Hiçbir arkadaşımın gelmediği yerde Özgür Özel benim hukukumu korudu ben bunu unutmam. Nasıl CHP'liler benim dürüstlüğümü dile getirirlerse ben de onu unutmam. O gün oraya gelmeyenler utanır umarım."

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"BU GÖRÜNTÜ BİLE RAHATLATIR"

Arınç, Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme talebinin ve bu talebe verilen yanıtın olumlu bir gelişme olduğunu kaydederek "Bu görüntü bile Türkiye'de bir rahatlamaya yol açar" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Bülent Arınç Özgür Özel
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