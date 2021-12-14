Gülçin Ergül ve feci kazada hayatını kaybeden sevgilisine duygusal paylaşım! Ünlülerden destek yağdı

13 Aralık Pazartesi akşamı saat 20.15 sıralarında İstanbul-İzmir yolu Susurluk mevkisinde meydana gelen kazada Hepsi Grubunun eski solisti Gülçin Ergül yaralanırken, sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ise araçta sıkıştı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Lafçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

ÜNLÜLERDEN GÜLÇİN'E DESTEK

Yaralı Gülçin Ergül, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı. Erdal Şeyda Lafçının cansız bedeni ise savcılık incelemesinin ardından Susurluk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Acı haberin ardından Gülçin Ergül ve Erdal Şeyda Lafçı'nın dostları yasa boğuldu. Ünlü isimler duygularını sosyal medyadan dile getirdi.

IŞIN KARACA "Gülçin ve Erdal… Korkunç bir kaza geçirmişler ve ne yazık ki Gülçin sevdiği adamı, Erdal’ı bu yaşanan elim kazada kaybetti. O kadar üzüldüm ki… Allah rahmet eylesin. Sevdiklerine sabırlar versin… Allah kimseyi sevdikleri ile sınamasın… Dualarımızdasınız… Çok üzgünüm çok…"

DEMET AKALINT "Çok üzüldüm, çok zor Gülçin için. Başı sağ olsun…