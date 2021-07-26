Güldür Güldür Naime’nin eski eşi bakın kim çıktı! Meğer...

2018 yılında katıldığı Güldür Güldür Show ile birçok insanın tanıdığı bir isim haline gelen Ecem Erkek, 2021 senesinde Güldür Güldür’den ayrıldığını açıklayarak sevenlerini üzdü. Başka projelerde yer almak istediğini söyleyen Ecem Erkek, son olarak ‘Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü?’ filmi ile izleyicilerin karşısına çıktı. Ecem Erkek’in eski eşini bilmeyenler ise, kim olduğunu öğrenince çok şaşırdı. İşte başarılı oyuncu Ecem Erkek’in eski eşi…

Meğer beraber büyümüşler!

1989 yılında Ankara’da dünyaya gelen Ecem Erkek, 2018 yılında Güldür Güldür Show ile birçok insanın sevdiği bir isim haline geldi.

Güldür Güldür Show’da hayat verdiği Naime karakteri ile izleyenlere eğlenceli anlar yaşatan Ecem Erkek, son olarak 2021 yılında projeden ayrıldığını açıkladı.

Güldür Güldür Show’dan ayrılmasıyla ilgili olarak, oyunculuğunu tek bir karakter ile sınırlandırmak istemediğini ve farklı projelerde de yer almak istediğini ifade etti.

Çok fazla sosyal medya kullanmayı sevmediğini ifade eden Ecem Erkek, zaman zaman gündelik hayatına ilişkin paylaşımlarda bulunarak sevenlerini şaşırtıyor.