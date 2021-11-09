Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya annesiyle paylaştı! Benzerlikleri olay oldu

Aile Saadeti, Dedemin Fişi ve Cici Babam gibi filmlerde rol alan en çok Güldür Güldür programında canlandırdığı Mehtap karakteriyle hafızalara kazınan Meltem Yılmazkaya, Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

"BENİM ANACIM MİDYE GİBİDİR"

Meltem Yılmazkaya, Instagram hesabından annesinin doğum gününü kutladı. Yılmazkaya annesinin doğum gününü şu sözlerle kutladı:

“Benim anacım midye gibidir, dışı sert içi inci! Hakkı bilir, aşkı bilir, emeği bilir almadan vermeyi, karşılıksız sevmeyi yani. Bana bugün en çok kızdığı özelliklerimi kendisi öğretmiştir! “Takma yavrum değmez” dediği her şeyi, zamanında kendisi sonuna kadar deneyimlemiştir, -canını yakan adama muzlu süt yapmayacaksın, -ders 1- , üstüne de tek başına bir kız çocuğu bırakmıştır hayatın tam ortasına! Ayakları sağlam basan bir kız çocuğu. Bugün her şey onun sayesinde! Çok sarılıp öpmez ama bir sabah ben uyurken başıma gelip “dünya artık çok kötü annecim, fırsatım olsa tekrar karnıma sokarım seni” demeyi de ihmal etmez. -çocuk sahibi olmak zor bu zamanda -ders 2- Hayat düşe kalka, güle oynaya, bazen de ağlaya zırlaya… Bizim ailede bayramları kalburabastı yapmak ve sevdiğine kavuşamamak adettir. -ölüm allahın emri ayrılık olmasa -ders 3- . Canım anacım! Seni çok seviyorum, ömrün uzun, kalbin dingin, ruhun çiçek olsun hep”