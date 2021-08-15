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Gülşah Soydan Alkoçlar kimdir, nereli? Gülşah Soydan Alkoçlar kaç yaşında?

15.08.2021 00:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam sinemasının sevilen siması ve turizm sosyetesinin tanınan ismi Gülşah Soydan Alkoçlar'ın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Oyuncu Hülya Koçyiğit ile eski futbolcu Selim Soydan'ın kızı olarak da bilinen Gülşah Soydan Alkoçlar kimdir, nereli? Gülşah Soydan Alkoçlar kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Gülşah Soydan Alkoçlar'ın hayatı ve rol aldığı filmler merak ediliyor. Gülşah Soydan Alkoçlar, erken yaşta evlilik yapmasının sonrasında oyunculuğu bırakmış ve turizm sektörüne giriş yapmıştı. Peki Gülşah Soydan Alkoçlar kimdir, kaç yaşında?

GÜLŞAH SOYDAN ALKOÇLAR KİMDİR?

Yeşilçam'ın tanınmış isimlerinden olan ve Turizm sosyetesinde de çokça adı geçen Gülşah Soydan Alkoçlar'ın kim olduğu merak ediliyor.
1969 yılında dünyaya gelen Gülşah Soydan Alkoçlar, Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Hülya Koçyiğit ve eski milli futbolcu Selim Soydan'ın kızıdır. Yeşilçam döneminde bir zamanlar 'Güllüşah', 'Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası' ve 'Küçük anne' lakapları ile anılmış olan, başarılı bir çocuk oyuncuydu.
Daha sonra otel işletmecisi olan Ender Alkoçlar ile evlenmesinin ardından Gülşah Alkoçlar soyadını almış olan Gülşah Alkoçlar, 18 yaşında bir otel sahibesi olarak turizm işine girmiş ve bununla beraber sinema kariyerini de sonlandırmıştır.
Mesleği gereği hayatı yolculuklarla geçen Alkoçlar, sosyetenin en ünlü turizmcilerinden biri olmuştur. Gülşah Soydan henüz 18 yaşındayken evlenmiştir.

GÜLŞAH SOYDAN ALKOÇLAR'IN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER...

GÜLŞAH SOYDAN ALKOÇLAR'IN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER...
Gülşah, 1975 Gülşah Küçük Anne, 1976 Arkadaş, 1989 Süper Yıldız (TV dizisi), 1996 İbo ile Güllüşah, 1977 Gülçiçek, 1986 Kader, 1986
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