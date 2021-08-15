Gülşah Soydan Alkoçlar kimdir, nereli? Gülşah Soydan Alkoçlar kaç yaşında?

Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Gülşah Soydan Alkoçlar'ın hayatı ve rol aldığı filmler merak ediliyor. Gülşah Soydan Alkoçlar, erken yaşta evlilik yapmasının sonrasında oyunculuğu bırakmış ve turizm sektörüne giriş yapmıştı. Peki Gülşah Soydan Alkoçlar kimdir, kaç yaşında?

GÜLŞAH SOYDAN ALKOÇLAR KİMDİR?

Yeşilçam'ın tanınmış isimlerinden olan ve Turizm sosyetesinde de çokça adı geçen Gülşah Soydan Alkoçlar'ın kim olduğu merak ediliyor.

1969 yılında dünyaya gelen Gülşah Soydan Alkoçlar, Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Hülya Koçyiğit ve eski milli futbolcu Selim Soydan'ın kızıdır. Yeşilçam döneminde bir zamanlar 'Güllüşah', 'Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası' ve 'Küçük anne' lakapları ile anılmış olan, başarılı bir çocuk oyuncuydu.

Daha sonra otel işletmecisi olan Ender Alkoçlar ile evlenmesinin ardından Gülşah Alkoçlar soyadını almış olan Gülşah Alkoçlar, 18 yaşında bir otel sahibesi olarak turizm işine girmiş ve bununla beraber sinema kariyerini de sonlandırmıştır.

Mesleği gereği hayatı yolculuklarla geçen Alkoçlar, sosyetenin en ünlü turizmcilerinden biri olmuştur. Gülşah Soydan henüz 18 yaşındayken evlenmiştir.