Gün boyu susatmıyor! Oruç tutanlar için tok tutacak sahur tarifleri... O yiyeceklerden uzak durun

Sahurda standart kahvaltının dışına çıkmak isteyenlere ve gün boyu kalınan susuzluğa iyi gelebilecek öğün önerilerinde bulunan İstanbul Beykent Üniversitesi Hastanesi’nde Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dilem İrkin Koçan, yulaf ve meyve karışımının bu anlamda iyi bir seçenek olabileceğini söyledi. İstanbul Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Aşçılık bölümünde Öğr. Görevlisi Şef Serap Türkel Özbayraktar ise diyetisyenin önerilerine göre oruç tutarken susatmayacak ve tok tutacak alternatif sahur atıştırmalıkları hazırladı. Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

