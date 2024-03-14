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    4. Gün boyu susatmıyor! Oruç tutanlar için tok tutacak sahur tarifleri... O yiyeceklerden uzak durun

    Gün boyu susatmıyor! Oruç tutanlar için tok tutacak sahur tarifleri... O yiyeceklerden uzak durun

    14.03.2024 12:49
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    Şef Serap Türkel Özbayraktar, gün boyu oruç tutanların yaşadığı en büyük problem olan susuzluğa iyi gelebilecek alternatif ve sağlıklı tarifler paylaştı. “Meyveli Yulaf Lapası ve Ekmek Üstü Avokadolu Poşe Yumurta” tariflerinin lifli ve proteinli olmasından dolayı sahur için iyi bir seçenek olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dilem İrkin Koçan ise oruç tutarken susama ve acıkmaya karşı sahurda ne yenildiğinin önemli olduğunu belirtti.

    Sahurda standart kahvaltının dışına çıkmak isteyenlere ve gün boyu kalınan susuzluğa iyi gelebilecek öğün önerilerinde bulunan İstanbul Beykent Üniversitesi Hastanesi’nde Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dilem İrkin Koçan, yulaf ve meyve karışımının bu anlamda iyi bir seçenek olabileceğini söyledi. İstanbul Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Aşçılık bölümünde Öğr. Görevlisi Şef Serap Türkel Özbayraktar ise diyetisyenin önerilerine göre oruç tutarken susatmayacak ve tok tutacak alternatif sahur atıştırmalıkları hazırladı. Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

    Chef Gpt

    ORUÇ TUTANLARI GÜN BOYU SUSATMAYAN SAHUR TARİFLERİ

    Meyveli Yulaf Lapası ve Ekmek Üstü Avokadolu Poşe Yumurta hazırlayan Şef Serap Türkel Özbayraktar, yapılışlarını tek tek anlattı.

    MEYVELİ YULAF LAPASI TARİFİ VE YAPILIŞI

    MEYVELİ YULAF LAPASI TARİFİ VE YAPILIŞI

    Sahura özel Meyveli yulaf lapası tarifi veren Serap Türkel Özbayraktar malzemelerini ve yapılışını şu şekilde sıraladı:

    “4 yemek kaşığı yulaf

    1 su bardağı süt

    Üzeri için

    Çilek

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