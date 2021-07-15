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Hadise’nin yeni sevgilisinin eski halini görenler şoke oluyor! Mehmet Dinçerler kimdir?

15.07.2021 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hadise ve Kaan Yıldırım aşkının geçtiğimiz aylarda bitmesinin ardından, Hadise yeni aşkı Mehmet Dinçerler ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Kaan Yıldırım’ın ise adı başarılı sunucu Çağla Şikel ile anıldı. Hadise’nin yeni aşkı Mehmet Dinçerler’in eski hali ise herkesi şaşırttı. Şimdilerde eski halinden eser kalmamış olan Mehmet Dinçerler’in şaşırtan fotoğrafı…

Kaan Yıldırım ile oldukça romantik bir ilişki yaşayan ve evlilik planları yapan Hadise, ayrılığın hemen arkasından yeni aşkı Mehmet Dinçerler ile ortaya çıktı. Magazin gündemini alt üst eden bu birliktelik birçok kişi tarafından tepki alırken, birçok kişi tarafından da mutlulukla karşılandı. Mehmet Dinçerler’in eski hali ise görenleri bir hayli şaşkına çevirdi.

'Mehmet beni çok mutlu ediyor'

Hadise, uzun yıllardır aradığı aşkı Kaan Yıldırım’da bulmuş gibiydi. Birbirlerinin isimlerinin baş harflerini kollarına dövme olarak yaptıran çift, evlilik planları yapıyordu.
Ayrılık dedikodularının ortaya çıkmasının ardından ise işler iyice kızışmaya başladı. Önce Kaan Yıldırım’ın ismi başarılı sunucu ve manken Çağla Şikel’le anıldı.
Ancak daha sonra Çağla Şikel bu haberleri "Birisi olursa ben size söylerim" diyerek yalanladı.
Daha sonra ise Hadise’nin, yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile fotoğrafları sosyal medyaya düştü. Hal böyle olunca da magazin gündemi bir hayli çalkalandı.
Çağla Şikel aşk iddialarını yalanlarken, Mehmet Dinçerler ile fotoğraflarının yayınlanmasının ardından Hadise'den herhangi bir yalanlama gelmedi.
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Anahtar Kelimeler:
Hadise Kaan Yıldırım
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