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Hailey Baldwin, Justin Bieber ile seks hayatı hakkında konuştu! Olay açıklama

29.09.2022 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Justin Bieber ile 4 yıldır evli olan Hailey Baldwin, ilk kez özel hayatı hakkında bu kadar açıktı. Hailey Baldwin Bieber seks hayatına dair açık açık itiraflarda bulununca gündem oldu. Ünlü model sevdiği seks pozisyonuna kadar detay vererek herkesi şaşırttı.

Alexandra Cooper'ın 'Call Her Daddy' adlı podcast programına katılan Hailey Baldwin Bieber; herhangi biriyle birlikteyken Justin'le asla aşk yaşamadığını açıkladı. Model onu 'Selena'dan çalmadığını, birinin ilişkinizi bozacak bir karakterde olmadığını' söyledi.

Model Hailey Baldwin 4 yıldır mutlu bir evlilik sürdürdüğü eşi Justin Bieber ile cinsel hayatlarına dair de detay vermekten çekinmedi.

ÖZEL HAYATINI AÇIK AÇIK ANLATTI

Model Hailey Baldwin konuşmasında "Gündüz de seviyorum ama geceleri seks yapmayı daha çok seviyorum" diyerek şaşırttı.

Devamlı yatakta yeni pozisyonlar denediklerini de açıklayan modelin bu kadar açık sözlü olması herkesi şaşırttı. Baldwin sevdiği pozisyonu da (doggy) açıklamaktan geri kalmadı.
Justin Bieber'ın eşi üçlü ilişki konusunda ise kapalı olduğunu söyledi.

SELANA GOMEZ AÇIKLAMASI

SELANA GOMEZ AÇIKLAMASI
New York Post'ta yer alan habere göre; Justin ile evlendikten sonra Selena ile konuştuğunu açıklayan Hailey, Gomez'in kendisine 'hiçbir şey borçlu olmadığını' da belirterek şöyle konuştu:

İkimiz de kimseye saygıdan başka bir şey borçlu değiliz. Selena'ya çok saygı duyuyorum ve aramızda herhangi bir konuda bir beklenti olmadığını düşünüyorum. Etrafımızdaki herkes neler olduğunu biliyor ve aramızda bir sorun yok. Tüm bunlardan netlik ve saygıyla uzaklaşabiliriz. Bu bana huzur verdi.

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