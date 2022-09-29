Hailey Baldwin, Justin Bieber ile seks hayatı hakkında konuştu! Olay açıklama

Alexandra Cooper'ın 'Call Her Daddy' adlı podcast programına katılan Hailey Baldwin Bieber; herhangi biriyle birlikteyken Justin'le asla aşk yaşamadığını açıkladı. Model onu 'Selena'dan çalmadığını, birinin ilişkinizi bozacak bir karakterde olmadığını' söyledi. Model Hailey Baldwin 4 yıldır mutlu bir evlilik sürdürdüğü eşi Justin Bieber ile cinsel hayatlarına dair de detay vermekten çekinmedi.

ÖZEL HAYATINI AÇIK AÇIK ANLATTI

Model Hailey Baldwin konuşmasında "Gündüz de seviyorum ama geceleri seks yapmayı daha çok seviyorum" diyerek şaşırttı.





Devamlı yatakta yeni pozisyonlar denediklerini de açıklayan modelin bu kadar açık sözlü olması herkesi şaşırttı. Baldwin sevdiği pozisyonu da (doggy) açıklamaktan geri kalmadı.

Justin Bieber'ın eşi üçlü ilişki konusunda ise kapalı olduğunu söyledi.

SELANA GOMEZ AÇIKLAMASI New York Post'ta yer alan habere göre; Justin ile evlendikten sonra Selena ile konuştuğunu açıklayan Hailey, Gomez'in kendisine 'hiçbir şey borçlu olmadığını' da belirterek şöyle konuştu:



