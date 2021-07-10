Hamdi Alkan’ın eşi Selen Görgüzel’den bikinili paylaşım

Selen Görgüzel, yaptığı işlerin yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarla da gündemden düşmeyen isimlerin başında geliyor. Yönetmen Hamdi Alkan ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü şarkıcı Selen Görgüzel, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.