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Hamdi Alkan’ın eşi Selen Görgüzel’den bikinili paylaşım

10.07.2021 00:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel, Instagram hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan’la mutlu bir evliliği olan güzel şarkıcı, siyah bikinili pozuyla hayranlarından da tam puan aldı.

Selen Görgüzel, yaptığı işlerin yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarla da gündemden düşmeyen isimlerin başında geliyor. Yönetmen Hamdi Alkan ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü şarkıcı Selen Görgüzel, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

SELEN GÖRGÜZEL'DEN BİKİNİLİ PAYLAŞIM

Ünlü şarkıcı Selen Görgüzel Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Kısa süre önce “Bi’dakka” adlı yeni single çalışmasını yayınlayan şarkıcı, sosyal medya hesabından bol bol paylaşım yapıyor.
Tatil sezonunu açan ünlü şarkıcı, ilk olarak mini şortuyla spor yaptığı anları kayıt altına alarak Instagram'ın hikaye kısmında takipçileriyle paylaştı.
Selen Görgüzel, 2014 yılında oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan’la nikah masasına oturmuştu. Eşi Hamdi Alkan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu O Hayat Benim dizisindeki Cevriye karakteriyle büyük bir kitle tarafından tanındı.
Düzgün fiziği ile hayranlarından tam not alan ünlü şarkıcı, Instagram hesabından siyah bikinisi ile güneşlenirken verdiği pozu yayınladı.
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Anahtar Kelimeler:
Hamdi Alkan
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