Hande Soral eşi ve kardeşiyle tatilin tadını çıkarıyor: Önce masaj yaptırdı, sonra elleriyle yemek yedirdi!

Hande Soral, rol aldığı fenomen dizi Bir Zamanlar Çukurova'nın sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde aldı. Kendisi gibi oyuncu eşi İsmail Demirci ve erkek kardeşi ile Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor. Soral'ın tatilde eşi ve kardeşinden gördüğü ilgi adeta sultanlar gibi yaşatılıyor dedirtti.

Hande Soral önce masaj yaptırdı, sonra elleriyle yemek yedirdi!

2017 yılında kendisi gibi oyuncu İsmail Demirci ile evlenen Hande Soral, rol aldığı dizinin final yapasıyla soluğu Bodrum'da aldı.

ÖNCE MASAJ SONRA YEMEK Eşi Demirci ve erkek kardeşi Bedirhan Soral'la tatil yapan ünlü oyuncu, gördüğü ilgi ile adeta düşman çatlattı.

EŞİ ELLLERİ İLE YEDİRDİ İlk önce güneşlenirken erkek kardeşine masaj yaptıran Soral, ardından kocası Demirci'nin ellerinden yemek yedi.

TANGA BİKİNİSİ İLE ÜSTSÜZ GÜNEŞLENDİ Öte yandan bikinisinin üstünü çıkaran Soral, tanga bikinisi ile güneşlenmesi ile dikkat çekti.