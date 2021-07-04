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Hande Soral eşi ve kardeşiyle tatilin tadını çıkarıyor: Önce masaj yaptırdı, sonra elleriyle yemek yedirdi!

04.07.2021 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral, kendisi gibi oyuncu eşi İsmail Demirci ve erkek kardeşi Bedirhan Soral'la tatile çıktı. Rol aldığı dizinin sezon finali yapması ile soluğu tatilde alan Soral'ın tatil keyfi dikkatlerden kaçmadı. Ünlü oyuncuya önce kardeşi masaj yaptı, sonra eşi elleriyle yemek yedirdi.

Hande Soral, rol aldığı fenomen dizi Bir Zamanlar Çukurova'nın sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde aldı. Kendisi gibi oyuncu eşi İsmail Demirci ve erkek kardeşi ile Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor. Soral'ın tatilde eşi ve kardeşinden gördüğü ilgi adeta sultanlar gibi yaşatılıyor dedirtti.

Hande Soral önce masaj yaptırdı, sonra elleriyle yemek yedirdi!

2017 yılında kendisi gibi oyuncu İsmail Demirci ile evlenen Hande Soral, rol aldığı dizinin final yapasıyla soluğu Bodrum'da aldı.

ÖNCE MASAJ SONRA YEMEK

ÖNCE MASAJ SONRA YEMEK
Eşi Demirci ve erkek kardeşi Bedirhan Soral'la tatil yapan ünlü oyuncu, gördüğü ilgi ile adeta düşman çatlattı.

EŞİ ELLLERİ İLE YEDİRDİ

EŞİ ELLLERİ İLE YEDİRDİ
İlk önce güneşlenirken erkek kardeşine masaj yaptıran Soral, ardından kocası Demirci'nin ellerinden yemek yedi.

TANGA BİKİNİSİ İLE ÜSTSÜZ GÜNEŞLENDİ

TANGA BİKİNİSİ İLE ÜSTSÜZ GÜNEŞLENDİ
Öte yandan bikinisinin üstünü çıkaran Soral, tanga bikinisi ile güneşlenmesi ile dikkat çekti.

HALA YENİ EVLİ SAYILIRIZ

HALA YENİ EVLİ SAYILIRIZ
Geçtiğimiz haftalarda bir alışveriş merkezinde görüntülenen ikili, evlendikleri tarihten bu yana dizi çekimleri nedeniyle "Üç yıldır evli olup iki yıldır ayrı yaşıyor gibiyiz. Hala yeni evli sayılırız" şeklinde konuşmuştu.
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Hande Soral
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