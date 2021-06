Hasan Can Kaya'nın sevgilisi Sultan San ile ilgili detay ortaya çıktı

YAŞ FARKINI SORUN ETMİYORLAR

Snob Magazin'in haberine göre; Özel hayatı merak konusu olan Hasan Can Kaya hakkında bilinmeyen gerçek ortaya çıktı. Uzun süredir Sultan San ile aşk yaşayan Hasan Can Kaya'nın sevgilisinden tam 6 yaş küçük olduğu öğrenildi. Hasan Can Kaya ile Sultan San'ın aradaki yaş farkını kafaya takmadığı ifade edildi. Yılın En İyi Youtube Sohbet ve Eğlence Kanalı ödülünü "Konuşanlar" ile Hasan Can Kaya aldı.