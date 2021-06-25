Hasan Can Kaya'nın sevgilisi Sultan San ile ilgili detay ortaya çıktı

YouTube'da çıkış yakaladıktan sonra Exxen'e transfer olan 'Konuşanlar'ın yıldızı Hasan Can Kaya, son ayların en çok merak edilen isimlerinin başında yer alıyor.

Gerçek ortaya çıktı! Meğer Hasan Can Kaya'nın sevgilisi...

YAŞ FARKINI SORUN ETMİYORLAR Snob Magazin'in haberine göre; Özel hayatı merak konusu olan Hasan Can Kaya hakkında bilinmeyen gerçek ortaya çıktı. Uzun süredir Sultan San ile aşk yaşayan Hasan Can Kaya'nın sevgilisinden tam 6 yaş küçük olduğu öğrenildi. Hasan Can Kaya ile Sultan San'ın aradaki yaş farkını kafaya takmadığı ifade edildi. Yılın En İyi Youtube Sohbet ve Eğlence Kanalı ödülünü "Konuşanlar" ile Hasan Can Kaya aldı.

EVLİLİK KONUSUNDA ACELECİ DEĞİLLER Hasan Can Kaya'nın sevgilisinden 6 yaş küçük olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi. İkilinin evlilik konusunda aceleci davranmayacağı gelen bilgiler arasında.

Hasan Can Kaya’nın sevgilisi Sultan San son günlerin en çok merak edilen isimleri arasında yer alıyor. Kaya'nın sürekli olarak adından söz ettiği Sultan San, BKM projelerinde de yer aldı.

Beşer Beşer, Güldür Güldür ve Güldüy Güldüy Şov gibi komedi şovlarında yönetmenlik ve yardımcı yönetmenlik yapan Sultan San, şimdilerde "Konuşanlar" programında yönetmen olarak görev alıyor.