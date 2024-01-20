Hastanenin dışındaki otoparkta doğum yaptı! Doğum hikayesini anlatınca sosyal medyada gündem oldu... "Kızımı alışılmadık bir yerde doğurdum"

Yoldan geçen iki kadının kendisine yardımcı olduğunu dile getiren Thacker, "Tekerlekli sandalyeye oturmama yardım eden, hastane kıyafeti sağlayarak beni sıcak tutan ve bana güven veren yoldan geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Hemşire ve doktorlar şoke oldu. Sonuçta her gün otoparkta bir bebek doğmuyor" diye konuştu.