Hastanenin dışındaki otoparkta doğum yaptı! Doğum hikayesini anlatınca sosyal medyada gündem oldu... "Kızımı alışılmadık bir yerde doğurdum"

MYNET-DIŞ HABERLER İngiltere'nin Essex bölgesinde yaşayn 27 yaşındaki Taylor Thacker isimli bir kadın ilginç doğum hikayesi sayesinde manşetlerdeki yerini almayı başardı. Kızının bekledikleri doğum tarihinden 1 hafta önce doğmaya karar vermesi üzerine başına gelen ilginç durumdan söz eden Thacker, "Kızımı alışılmadık bir yerde doğurdum" diyerek dikkatleri üzerine geçti.
HASTANEYE YETİŞMEYİ BAŞARAMADI
Thacker, kızının Essex'teki evinde su geldikten sadece 45 dakika sonra doğduğunu söyledi. Nişanlısı ve annesiyle birlikte suyunun gelmesinden sonra hastaneye koştuklarını ifade eden Thacker zamanında ulaşamadıklarını söyledi.
Thacker'in nişanlısı Paul Clarke genç kadının hastanenin otoparkında doğum yapması üzerine hastane personeline haber verecek zamanı olmadığı için kızının göbek bağını kendisinin kesmek zorunda kaldığını dile getirdi.
Yoldan geçen iki kadının kendisine yardımcı olduğunu dile getiren Thacker, "Tekerlekli sandalyeye oturmama yardım eden, hastane kıyafeti sağlayarak beni sıcak tutan ve bana güven veren yoldan geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Hemşire ve doktorlar şoke oldu. Sonuçta her gün otoparkta bir bebek doğmuyor" diye konuştu.