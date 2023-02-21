Hatay’da yaşanan depremler dünya basınında! Yeniden gözler Türkiye’ye çevirildi... “Yeni travma yarattı”

Türkiye 6 Şubat’ta saat 04.17’de Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğünde bir depremle güne uyanmıştı. İlk depremin 9 saat sonrasında ise aynı bölgede bu kez 7.6 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı. 10 ili etkileyen depremlerin ardından henüz afet bölgelerinin yaraları tazeyken Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde, Samandağ ilçesinde ise 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. 3 dakika arayla yaşanan büyük felaketler dünya basınında da geniş yankı uyandırdı.

BILD Almanya’nın Bild gaztesi “Yeni deprem Türkiye’yi salladı” başlığıyla haberi duyurdu. Haberde Türkiye’de tsunami uyarısının yapıldığı sonrasında bu uyarının kaldırıldığı aktarıldı.

BLOOMBERG Bloomberg haberinde ise, “Türkiye'nin halihazırda afet bölgesi olan bölgeleriyeni depremlerle sarsıldı. Yetkililer üç kişinin öldüğünü duyurdu ve yüzlerce insan hastanede. Daha önceki afetlerle yıkılan bölgeler sallandı. 6.4 ve 5.8 şiddetindeki depremler iki hafta önce on binlerce insanın öldüğü bölgeyi vurdu" ifadelerine yer verdi.

FINANCIAL TIMES Financial Times, Hatay’da yaşanan depremleri manşetlerinden verirken başlık olarak ise, “Yeni sarsıntı, depremle yıkılan bölgeyi vurdu” seçildi. Haberin detaylarında ise yaklaşık iki hafta önce yaşanan Kahramanmaraş depreminden büyük ölçüde hasar alan Hatay’da meydana gelen iki depremin sonrasında, “İki hafta hasar gören binalar yıkıldı ve ölümler yaşandı. İnsanlar bir kez daha kaçmak zorunda kaldı” ifadelerine yer verildi.

THE TIMES İngiltere kaynaklı The Times depremi okuyucularına, “Türkiye ve Suriye 6.4 6.4 büyüklüğündeki yeni bir depremle sallandı ve Lübnan ve Mısır’da da binalar sarsıldı” cümleleriyle duyurdu. Haberde 2 hafta önce Türkiye’nin güneybatısını vuran Kahramanmaraş depremine vurgu yapılırken, “İlk belirlemelere göre yaşanan deprem, iki hafta önce Türkiye’nin güneybatısını vuran depremden çok daha az şiddetliydi” yorumuna yer verildi.