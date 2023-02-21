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Hatay’da yaşanan depremler dünya basınında! Yeniden gözler Türkiye’ye çevirildi... “Yeni travma yarattı”

21.02.2023 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 ili etkileyen Kahramanmaraş depremlerin üzerinden iki hafta geçmişken bu kez afet bölgesi olan Hatay’da 3 dakika arayla iki büyük deprem yaşandı. Hatay’da 6.4 ve 5.8 büyüklüklerinde iki deprem meydana geldi. Dünya basını merkez üssü Hatay olan depremlerin sonrasında Türkiye’yi yeniden manşetlerine taşıdı.

Türkiye 6 Şubat’ta saat 04.17’de Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğünde bir depremle güne uyanmıştı. İlk depremin 9 saat sonrasında ise aynı bölgede bu kez 7.6 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı. 10 ili etkileyen depremlerin ardından henüz afet bölgelerinin yaraları tazeyken Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde, Samandağ ilçesinde ise 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. 3 dakika arayla yaşanan büyük felaketler dünya basınında da geniş yankı uyandırdı.

BILD

BILD
Almanya’nın Bild gaztesi “Yeni deprem Türkiye’yi salladı” başlığıyla haberi duyurdu. Haberde Türkiye’de tsunami uyarısının yapıldığı sonrasında bu uyarının kaldırıldığı aktarıldı.

BLOOMBERG

BLOOMBERG
Bloomberg haberinde ise, “Türkiye'nin halihazırda afet bölgesi olan bölgeleriyeni depremlerle sarsıldı. Yetkililer üç kişinin öldüğünü duyurdu ve yüzlerce insan hastanede. Daha önceki afetlerle yıkılan bölgeler sallandı. 6.4 ve 5.8 şiddetindeki depremler iki hafta önce on binlerce insanın öldüğü bölgeyi vurdu" ifadelerine yer verdi.

FINANCIAL TIMES

FINANCIAL TIMES
Financial Times, Hatay’da yaşanan depremleri manşetlerinden verirken başlık olarak ise, “Yeni sarsıntı, depremle yıkılan bölgeyi vurdu” seçildi. Haberin detaylarında ise yaklaşık iki hafta önce yaşanan Kahramanmaraş depreminden büyük ölçüde hasar alan Hatay’da meydana gelen iki depremin sonrasında, “İki hafta hasar gören binalar yıkıldı ve ölümler yaşandı. İnsanlar bir kez daha kaçmak zorunda kaldı” ifadelerine yer verildi.

THE TIMES

THE TIMES
İngiltere kaynaklı The Times depremi okuyucularına, “Türkiye ve Suriye 6.4 6.4 büyüklüğündeki yeni bir depremle sallandı ve Lübnan ve Mısır’da da binalar sarsıldı” cümleleriyle duyurdu. Haberde 2 hafta önce Türkiye’nin güneybatısını vuran Kahramanmaraş depremine vurgu yapılırken, “İlk belirlemelere göre yaşanan deprem, iki hafta önce Türkiye’nin güneybatısını vuran depremden çok daha az şiddetliydi” yorumuna yer verildi.

THE WALL STREET JOURNAL

THE WALL STREET JOURNAL
Amerika’nın önde gelen gazetelerinden biri olan Wall Street Journal Hatay depremini kapsamlı bir şekilde okuyucularına anlattı. Haberde “Yeni sismik şok Türkiye’nin güneyindeki ve Suriye’nin kuzeyindeki insanlarda yeni travmaya sebep oldu. İlk depremin yarattığı en korkunç korkuları da yeniden canlandırdı, enkaz altında kalmak gibi” ifadeleri kullanıldı.
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deprem Hatay

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