Hatayspor antrenörlerinden Osman Ateş anlattıklarıyla herkesi duygulandırdı! "Atsu ve Taner Savut üst katımdaydı, sırtımla ellerimle duvarları kırdım..."

Sezon başında Hatayspor ile anlaşan Volkan Demirel'in teknik ekibinde yer alan spor adamı Osman Ateş, Hatay'da yaşanan deprem felaketinde ailesi ile birlikte Hatasypos'un golcüsü Atsu ve Taner Savut'un hayatını kaybettiği Rönesans Rezidans'ta eşi Arzum ve bebekleri Leyla ile birlikte enkaz altında kalmıştı. Yapılan kurtarma çalışmalarında yaralı olarak kurtarılan genç spor adamı eşi ve kızı yapılan ilk tedavilerinin ardından Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edilmişti.

Köprücük kemiği kırık olduğu anlaşılan ve vücudunun muhtelif yerlerinde ezikler olan spor adamı Osman Ateş ve kaburgalarında kırıklar tespit edilen eşi Arzum Ateş, Teknik Direktör Volkan Demirel’in girişimleriyle özel ambulansla Ankara Gazi Hastanesine sevk edilmişti.

Yaşanan bu felaketten ailesiyle birlikte sağ olarak kurtulan Ateş, gerçekleştirilen Omuz Omuza programına katılırken, deprem sırasında yaşadığı o anları anlattı. Atsu ve Taner Savut'un üst katlarında olduğunu söyleyen Ateş anlattıklarıyla stüdyoda bulunan herkesi duygulandırdı.

İŞTE OSMAN ATEŞ'İN O SÖZLERİ...