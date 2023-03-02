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Hatayspor antrenörlerinden Osman Ateş anlattıklarıyla herkesi duygulandırdı! "Atsu ve Taner Savut üst katımdaydı, sırtımla ellerimle duvarları kırdım..."

02.03.2023 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor'da Volkan Demirel'in ekibinde bulunan antrenör Osman Ateş, Omuz Omuza kampanyası için katıldığı programda deprem anını anlatırken, stüdyoda duygusal anlar yaşandı. Atsu ve Taner Savut'un hayatını kaybettiği enkazdan sağ olarak kurtulan Ateş, "Hayatım film şeridi gibi gözümün önünden geçti" derken, "Sırtımla ellerimle duvarları kırdım" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Sezon başında Hatayspor ile anlaşan Volkan Demirel'in teknik ekibinde yer alan spor adamı Osman Ateş, Hatay'da yaşanan deprem felaketinde ailesi ile birlikte Hatasypos'un golcüsü Atsu ve Taner Savut'un hayatını kaybettiği Rönesans Rezidans'ta eşi Arzum ve bebekleri Leyla ile birlikte enkaz altında kalmıştı. Yapılan kurtarma çalışmalarında yaralı olarak kurtarılan genç spor adamı eşi ve kızı yapılan ilk tedavilerinin ardından Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edilmişti.

Köprücük kemiği kırık olduğu anlaşılan ve vücudunun muhtelif yerlerinde ezikler olan spor adamı Osman Ateş ve kaburgalarında kırıklar tespit edilen eşi Arzum Ateş, Teknik Direktör Volkan Demirel’in girişimleriyle özel ambulansla Ankara Gazi Hastanesine sevk edilmişti.

Yaşanan bu felaketten ailesiyle birlikte sağ olarak kurtulan Ateş, gerçekleştirilen Omuz Omuza programına katılırken, deprem sırasında yaşadığı o anları anlattı. Atsu ve Taner Savut'un üst katlarında olduğunu söyleyen Ateş anlattıklarıyla stüdyoda bulunan herkesi duygulandırdı.

İŞTE OSMAN ATEŞ'İN O SÖZLERİ...

"YÜZYILIN FELAKETİ"

"YÜZYILIN FELAKETİ"

"Öncelikle Hatay ve çevre illerde hayatını kaybeden herkesin yakınlarına başı sağ olsun diyorum." diyerek sözlerin başlayan Ateş, "Gerçekten bu yüzyılın felaketi olarak anılan bu olayda yaralarımızın çabucak sarılmasını, kim ne kadar yardım yapabiliyorsa yapmasını rica ediyorum. Gerçekten çok kötü durumda oralar. Volkan hocamız zaten bunu ilk dile getirenlerden birisi." dedi.

"HAYATIM FİLM ŞERİDİ GİBİ GÖZÜMÜN ÖNÜNDEN GEÇTİ"

"HAYATIM FİLM ŞERİDİ GİBİ GÖZÜMÜN ÖNÜNDEN GEÇTİ"

"Ben de Rönesans rezidanstan şanslı bir şekilde kurtulanlardan birisiyim. 7. kattan aşağıya ayaklarımın üzerine bebeğimle düşen birisiyim. 16 aylık bebeğim ve yanımda eşim vardı. Oradan şükürler olsun ki sağlam bir şekilde kurtulabildim. Orada 8-9 saatimi harcadım o sürede gerçekten hayatım film şeridi gibi gözümün önünden geçti."

"SIRTIMLA ELİMLE DUVARLARI KIRDIM"

"SIRTIMLA ELİMLE DUVARLARI KIRDIM"

O anlarda ölümü kabul ettiğini dile getiren genç spor adamı "Ölümü kabul etmiştim, beni belki de hayata bağlayan o anda eşimin ve çocuğumun yanımda olması. GeHatayspor antrenörü Osman Ateş sırtımla elimle duvarları kırarak eşimin bilincini yitirmiş bir şekilde, hipotermiye girmiş bir şekilde karşıma çıkmasıyla, bana vermiş olduğu güçle belki de gerçekten tül perdelere sararak onları yukarılara taşıdım. Allah bana o gücü verdi ya da çok büyük şanslı bir şekilde oradan kurtulanlar arasındayım." şeklinde konuştu.

"ATSU VE SAVUT ÜST KATIMDAYDI..."

"ATSU VE SAVUT ÜST KATIMDAYDI..."

Aynı binanın enkazında hayatını kaybeden Hataysporlu oyuncu Atsu ve Taner Sasvut'un üst katında olduğunu söyleyen Ateş, "Christian Atsu kardeşim, Taner Savut abimiz de benim üst katım da bulunuyorlardı. Onların da mekanları cennet olsun gerçekten düşündükçe insan işin içinden çıkamıyor çok acı verici çok zor bir durum bizler için. Hatay'da bulunan insanlarımız için, teknik ekip futbolcular için çok zor bir durum. Bir gün öncesinde maçtasınız kutlamalar yapıyorsunuz, 3 saat sonrasında böyle bir olayla karşılıyorsunuz gerçekten çok zor." ifadelerini kullandı.

"LÜTFEN HERKES ELİNDEN GELEN DESTEĞİ YAPSIN"

"LÜTFEN HERKES ELİNDEN GELEN DESTEĞİ YAPSIN"

Son olarak Ateş sözlerini "Biz şu an şanslı bir şekilde buradayız şükürler olsun ama orada şu an çadırlarda barınma desteği, ekonomik destek bekleyen binlerce insan var ülkemiz vatandaşlarımızdan duyarlı bir şekilde lütfen ellerinden gelen yardımı yapmasını istiyorum. Konuşulacak çok şey var ama zamanınızı almak istemiyorum, teşekkürler." şeklinde noktalarken, stüdyodaki herkesi duygulandırdı.

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deprem Hatayspor son dakika enkaz sezon

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