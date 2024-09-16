"Havalar nasıl olursa olsun sizin havanız iyi olsun" cümlesiyle tanındı! Hülya Uğur yıllar önce İstanbul'u terk edip Bodrum'a yerleşti! "Kadın hâlâ seksi"

Sunduğu hava durumu kadar, "Havalar nasıl olursa olsun sizin havanız iyi olsun" cümlesiyle de tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim olan Hülya Uğur yıllardır gözlerden uzakta bir hayat sürüyor.
Yıllar önce İstanbul'u terk eden 90'ların hava durumu spikeri Hülya Uğur yıllara meydan okuyor.
Bodrum'da doğayla iç içe yaşayan ünlü isim evinin kapılarını Evrim Akın'a açtı. Evrim Akın bir dönemin cesur ismini karşısında görünce "Kadın hâlâ seksi" demekten kendini alamadı.
Bodrum'da havuzlu bir villada yaşayan Hülya Uğur "Lüks bir ev beklemeyeceksin köy evinin bir tık modern hali" dedi.
2 katlı 4+1 villada yaşayan bir dönemin yıldız ismi antik detaylarla dizayn edilmiş salonunda misafirlerini ağırladı.
Hülya Uğur "Aslında o dönem tam tiyatrodayken hava durumu teklifi geldi. Denk geldi, sunmam dedim ama sunacaksın dediler. Hava durumunun ekmeğini yiyorum. Başka işler yaptım kimse onları bilmiyor" dedi.