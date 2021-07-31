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  4. Heidi Klum-Tom Kaulitz güvertede aşka geldi

Heidi Klum-Tom Kaulitz güvertede aşka geldi

31.07.2021 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gösteri dünyasının mutlu çifti, kalabalık aileleriyle çıktıkları yat turunda romantik anlar yaşadı. Çifti adım adım takip eden paparazziler de onların bu anlarını kaçırmadı.

Moda dünyasına damgasını vuran isimlerden biri olan Alman top model Heidi Klum, eşi ve çocuklarıyla birlikte çıktığı tatilini sürdürüyor.

GÜVERTEDE AŞKA GELDİLER

48 yaşındaki Klum ile 31 yaşındaki müzisyen kocası Tom Kaulitz, bu kez tatil için Korsika'yı seçti.
Çift, önceki gün de çıktıkları yat turunda yine paparazziler tarafından adım adım takip edildi.
Gün boyu denize giren, su sporlarıyla ilgilenen, yatın güvertesinde güneşlenen çifte Heidi Klum'un dört çocuğu da eşlik etti.
Klum'un eski eşlerinden dünyaya gelen çocukları tatilin keyfini çıkarırken ünlü model ve kocası Kaulitz de romantik anlar yaşadı.
Güvertede birbirlerini öpücüklere boğan ve ateşli anlar yaşayan Heidi Klum ve Tom Kaulitz'in o anlarını paparazziler de görüntüledi. Kaulitz bir ara fotoğraflarının çekildiğini fark ederek, gözlerini, kameraların ve objektiflerin kendilerine yöneldiği noktaya dikti. Klum'u da uyaran Kaulitz, uzun süre paparazzileri inceledi.
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Anahtar Kelimeler:
Heidi Klum
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