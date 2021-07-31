Heidi Klum-Tom Kaulitz güvertede aşka geldi

Moda dünyasına damgasını vuran isimlerden biri olan Alman top model Heidi Klum, eşi ve çocuklarıyla birlikte çıktığı tatilini sürdürüyor.

GÜVERTEDE AŞKA GELDİLER

48 yaşındaki Klum ile 31 yaşındaki müzisyen kocası Tom Kaulitz, bu kez tatil için Korsika'yı seçti.

Çift, önceki gün de çıktıkları yat turunda yine paparazziler tarafından adım adım takip edildi.

Gün boyu denize giren, su sporlarıyla ilgilenen, yatın güvertesinde güneşlenen çifte Heidi Klum'un dört çocuğu da eşlik etti.

Klum'un eski eşlerinden dünyaya gelen çocukları tatilin keyfini çıkarırken ünlü model ve kocası Kaulitz de romantik anlar yaşadı.