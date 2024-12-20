Her doğum gününde 8 yaş birden yaşlandı! TikTok fenomeni Beandri Booysen 19 yaşında hayatını kaybetti: '152 yıl yaşlandı'

ÖLÜMÜNÜ ANNESİ AÇIKLADI

Beandri'nin annesi Bea, dün yaşam mücadelesini kaybettiğini doğruladı ve dünya çapındaki tüm hayranlarına onu destekledikleri ve sevdikleri için teşekkür ederek, "Güney Afrika'nın en sevilen ve ilham veren genç kadınlarından biri olan, her zaman umut ve neşe saçan Beandri'nin vefatını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Beandri, canlı kişiliği ve bulaşıcı kahkahasıyla tanınıyordu ve Güney Afrika'da nadir görülen Progeria genetik rahatsızlığıyla yaşayan son kişiydi. O, benzersiz ruhunu kullanarak dünya çapında binlerce kişiye ilham vererek Progeria ve diğer özel gereksinimli çocuklar için bir farkındalık sembolü haline geldi. Mücadeleyi asla bırakmadı" ifadelerini kullandı.