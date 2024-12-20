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Her doğum gününde 8 yaş birden yaşlandı! TikTok fenomeni Beandri Booysen 19 yaşında hayatını kaybetti: '152 yıl yaşlandı'

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
20.12.2024 12:29
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Güney Afrikalı TikTok yıldızı , hayatının her bir yılında sekiz yıl yaşlanmasına neden olan nadir bir hastalık olan progeria (hızlı yaşlanma hastalığı) nedeniyle 19 yaşındayken hayatını kaybetti. İçerik yaratıcısının annesi Bea Booysen kızının adına oluşturulan Facebook sayfasında Booysen'in hayatını kaybettiğini doğruladı. TikTok fenomeninin resmi yaşının 19, beden yaşının ise 152 olduğu açıklandı.

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok yıldızı Beandri Booysen'a aşırı yaşlanma hastalığı teşhisi konulmuştu. Bu hastalık Booysen'ın her yaş gününde 8 yaş birden yaşlanmasına neden oluyordu ve doktorlar 14 yaşından fazla yaşayamayacağı tahmin ediyordu. Nadir görülen bu genetik hastalık mücadesini sosyal medyadan paylaşarak fenomen olan Booysen 19 yaşında hayatını kaybetti.

DÜNYADA BİLİNEN 200 HASTADAN BİRİYDİ

TikTok yıldızı Beandri Booysen Hutchinson-Gilford progeria sendromu adı verilen ve çocuklarda hızlı yaşlanmaya neden olan nadir bir hastalıkla doğmuştu ve ayrıca kemiklerin kırılgan hale gelip kırılmasına neden olan osteoporoz hastalığına yakalanmıştı.

Her 4 milyon bebekten yalnızca biri bu tedavi edilemez genetik hastalıkla doğuyor ve Booysen dünyada bilinen 200 hastadan yalnızca biriydi.

TikTok'ta 269 bin 200 takipçisi olan Beandri, nadir görülen bu hastalık hakkında daha fazla farkındalık yaratmak ve zor zamanlar geçiren diğer insanlara ilham vermek istediğini söyleyerek paylaşımlar yapmaya başlamıştı.

ÖLÜMÜNÜ ANNESİ AÇIKLADI

ÖLÜMÜNÜ ANNESİ AÇIKLADI

Beandri'nin annesi Bea, dün yaşam mücadelesini kaybettiğini doğruladı ve dünya çapındaki tüm hayranlarına onu destekledikleri ve sevdikleri için teşekkür ederek, "Güney Afrika'nın en sevilen ve ilham veren genç kadınlarından biri olan, her zaman umut ve neşe saçan Beandri'nin vefatını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Beandri, canlı kişiliği ve bulaşıcı kahkahasıyla tanınıyordu ve Güney Afrika'da nadir görülen Progeria genetik rahatsızlığıyla yaşayan son kişiydi. O, benzersiz ruhunu kullanarak dünya çapında binlerce kişiye ilham vererek Progeria ve diğer özel gereksinimli çocuklar için bir farkındalık sembolü haline geldi. Mücadeleyi asla bırakmadı" ifadelerini kullandı.

Anne Bea, hayatını kutlamak için bir anma töreni düzenleneceğini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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