Her satırı korkunç! İki kadın öldürüldü, doğrandı, pişirildi ve cesedin parçaları yemek yapılıp yenildi

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde akıllara durgunluk verecek cinsten çifte cinayet yaşandı. Failler kurbanlarını öldürdü, cesetleri parçalara ayırarak doğradı ve yemek yaparak pişirdi. Ülkede büyük bir paniğe yol açan olayın sonrasında Padmam ve Rosili olarak tanımlanan kurbanların, finansal sorunları çözmek ve hayatlarına refah getirmek için idam edildikleri söylendi. Tutuklanan üç kişi suçlarını itiraf etti ve soruşturma hâlâ devam ediyor.

OĞLUNUN ŞİKAYETİ HAREKETE GEÇİLDİ

Hintli yetkililer kadınların öldürüldükten sonra cesetlerinden kesilen parçalarla yemek yapıldığını doğrularken kalan parçalarının ise gömüldüğünü söyledi.

Kurbanlardan 57 yaşındaki Padmam’ın oğlunun ondan haber alamaması üzerine durumu polise bildirmesiyle gerçek ortaya çıktı. Polisin şikayet üzerine harekete geçmesiyle Mohammad Shafi ve Bhagaval Singh isimli iki kişiyle ismi açıklanmayan bir kişi gözaltına alınarak tutuklandı.

“ÇOK GARİP BİR CİNAYET DAVASI” Kochi Şehri Polis Komiseri Nagaraju Chakilam düzenlenen basın toplantısında kadınların büyü yaptırmak için faillerle bir araya geldiği ortaya çıktı. Gözaltına alınanların kurbanlarını öldürmeden önce ağır işkence yaptığı ve cinayetlerin dört aydan fazla süre sürdüğü söylendi.