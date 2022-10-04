Herkes evlendiğini zannetmişti! Dan Bilzerian geri döndü... “Evli değil ama şişman”

Sosyal medyadan lüks hayat tarzını paylaşarak milyonlarca takipçisiye ulaşan Dan Bilzerian geçtiğimiz aylarda ismi açıklanmayan bir kadınla fotoğrafını paylaşmıştı. Sosyal medyanın en çapkın adamı olarak tanımlanan Dan Bilzerian, paylaşımından iki yanı çiçeklerle süslenen bir yolda elinde bir buket tutan kadınla kol kola yürürken görülmüştü. Düğününe ait olduğunu ileri sürdüğü bir fotoğrafını yayınlayan Bilzerian, "Sonunda yaptım!" demişti. Şimdiye kadar yüzlerce farklı kadınla görüntü veren Dan Bilzerian düğün paylaşımının sonrasında verdiği 7 haftalık arada herkesin bildiği şekilde geri döndü.

YUNANİSTAN TATİLİNİNDEN PAYLAŞTI

Instagram’a verdiği 7 haftalık aradan sonra Dan Bilzerian Mikonos tatilinden yaptığı bir paylaşımla geri döndü. Sosyal medya paylaşımında kendisini Instagram’ın Kralı ilan eden Bilzerian, kadınlarla tekne tatilinden çekilen gönderisine, “Evli değil ama şişman” notunu ekledi.