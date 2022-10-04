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Herkes evlendiğini zannetmişti! Dan Bilzerian geri döndü... “Evli değil ama şişman”

04.10.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram’da Dan Bilzerian olarak tanınan sosyal medya fenomeni Daniel Bradon lüks hayatını sergilediği paylaşımlarıyla dünyanın pek çok noktasından 33.5 milyon takipçiye ulaşmıştı. Geçtiğimiz aylarda evlendiğine yönelik bir paylaşımda bulunan Dan Bilzerian sosyal medyada uzun süredir sessizdi. Sosyal medya orucunu bozan fenomen isim bu kez Yunanistan tatilinden bir kareyle geri döndü.

Sosyal medyadan lüks hayat tarzını paylaşarak milyonlarca takipçisiye ulaşan Dan Bilzerian geçtiğimiz aylarda ismi açıklanmayan bir kadınla fotoğrafını paylaşmıştı. Sosyal medyanın en çapkın adamı olarak tanımlanan Dan Bilzerian, paylaşımından iki yanı çiçeklerle süslenen bir yolda elinde bir buket tutan kadınla kol kola yürürken görülmüştü. Düğününe ait olduğunu ileri sürdüğü bir fotoğrafını yayınlayan Bilzerian, "Sonunda yaptım!" demişti. Şimdiye kadar yüzlerce farklı kadınla görüntü veren Dan Bilzerian düğün paylaşımının sonrasında verdiği 7 haftalık arada herkesin bildiği şekilde geri döndü.

YUNANİSTAN TATİLİNİNDEN PAYLAŞTI

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Instagram’a verdiği 7 haftalık aradan sonra Dan Bilzerian Mikonos tatilinden yaptığı bir paylaşımla geri döndü. Sosyal medya paylaşımında kendisini Instagram’ın Kralı ilan eden Bilzerian, kadınlarla tekne tatilinden çekilen gönderisine, “Evli değil ama şişman” notunu ekledi.

DAN BILZERIAN'IN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI...

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya dan bilzerian
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