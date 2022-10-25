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Hindistan’ın “Diwali Festivali (Işık Bayramı)” kutlanıyor! Festival renkli görüntülere sahne oldu

25.10.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'da "ışığın karanlığa karşı zaferini" simgeleyen, "Işık Bayramı" olarak da bilinen "Diwali Festivali" kutlanıyor. Ülkenin en önemli festivallerden biri olan ve son iki yıldır Kovid-19 salgınının gölgesinde kutlanan Diwali Festivali için bu yıl ülke genelinde sokaklar ışıklarla donatıldı.

Diwali Festivali için evlerini, iş yerlerini ve sokaklarını süslemek isteyen milyonlarca kişi alışveriş yapmak amacıyla sokaklara döküldü. Ülkenin en kalabalık eyaletlerinden Uttar Pradeş'e bağlı Ayodhya kentindeki Saryu Nehri'nin kenarında 1,5 milyondan fazla toprak gaz lambası 45 dakika boyunca bölgeyi aydınlattı. Saryu Nehri'nde düzenlenen ışık gösterisine Başbakan Narendra Modi'nin de katıldığı, festivale uygun ritüel gerçekleştirdiği bilgisi paylaşıldı.

DİWALİ FESTİVALİ

Hindistan'da yılın en önemli festivallerinden biri kabul edilen Diwali, hasat mevsiminin sona ermesini simgeliyor.
Bayramın kutlandığı ülkelerde Hindular, iyiliğin kazanmasını temsilen havai fişek ve maytaplarla ışıklı gösteriler düzenliyor.
Ev ve sokaklarını da özel ışıklarla donatan Hindular, bayrama girerken kötülüklerden arınmak niyetiyle vücutlarını biber, susam veya Hindistan cevizi yağıyla yıkıyor.
Haftalar öncesinden bayram hazırlıkları yapan Hindu aileler, bayram boyunca evlerine uğramak isteyenlere kapılarını açıyor.
Diwali Işık Bayramı, Hindistan'ın yanı sıra Malezya, Nepal, Sri Lanka, Myanmar, Guyana, Singapur ve Fiji gibi ülkelerde de kutlanıyor. (AA)
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Anahtar Kelimeler:
Hindistan eğlence festival

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