Hırvat güzel Ivana Knoll kırmızı mayosuyla mest etti

Ünlü Hırvat model Ivana Knoll, tatil için gittiği Miami'de kendine hayran bıraktı. Knoll'u görenler, 'kırmızı bikinisiyle Miami sahillerini yaktı'. yorumunda bulundu.
MİAMİ SAHİLLERİ ALEV ALDI!
Hırvat model Ivana Knoll, son yıllarda dünyaya açılan şöhretiyle sık sık magazin gündeminde yer almaya başladı.
Bir katalog çekimi için Miami'de olan genç model fırsat bulduğu anlarda kendisini denize ve kuma bıraktı.
Kırmızı bikinisiyle adeta Miami sahillerini yakan güzel, bir süredir Amerika'da kalıyor.
Los Angeles'ın efsane festivali Coachella'yı ziyaret eden Knoll, ardında F1'e gitmişti.
Yarışları ön sıradan takip eden Knoll, son günlerde etkinlikten etkinliğe koşarak, magazin gündeminde kalmayı başarıyor.
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