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  4. İbrahim Tatlıses’in itirafından sonra gözler oryantal Asena’ya çevrildi! Son hali inanılmaz

İbrahim Tatlıses’in itirafından sonra gözler oryantal Asena’ya çevrildi! Son hali inanılmaz

09.09.2022 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir magazin programına telefonla bağlanan İbrahim Tatlıses, çarpıcı açıklamalarda bulundu. İlk olarak arasının bozuk olduğu oğlu Ahmet Tatlı ile ilgili soruları yanıtlayan Tatlıses, ardında oryantal danslarıyla 90'lı yıllara damga vuran Asena ile ilgili konuştu. Asena'yla ilgili kendisine yöneltilen soruya sinirlenen Tatlıses, dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Bodrum'da kaza geçirip ölümden dönen İbrahim Tatlıses, telefonla bağlandığı canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Söylemezsem Olmaz isimli magazin programına telefonla bağlanan Tatlıses, ilk olarak arasının bozuk olduğu oğlu Ahmet Tatlı ile ilgili soruları yanıtladı.

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Tatlıses, program sunucusunun "Kavgalarınız bitmeyecek mi?" diye sorusuna "Bitmez ben var olduğum sürece bitmez. Şöhret olmanın bedeli" yanıtını verdi. Bunun üzerine program sunucuları, "Sizin Bodrum'da yaşadığınız trafik kazasının aynısını oğlunuz Ahmet Tatlı yaşasaydı siz de gider miydiniz, küslük devam ediyor mu?" sorusunu yöneltti. Tatlıses de "Koşmam dersem yalan söylerim ama en azından artistlik- oyunculuk yapmam. Bu konuyu kapatalım hoş değil!" ifadelerini kullandı.
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"20 SENEDİR ADINI ANMIYORUM"

Tatlıses program sunucusunun "Asena'ya yazdığınız şarkının adı neydi" deyince de kızdı. Asena'nın adını 20 senedir anmadığını itiraf eden Tatlıses, "İsmini 20 senedir anmadığım insanların adını anmayın Allah aşkına" dedi.

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SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Bunun üzerine tüm gözler Asena'ya çevrilirken ünlü oryantalin son halini gündem oldu. Asena'nın son paylaşımlarını görenler "Tanıyamadım", "Çok değişmiş" yorumları yapıldı.

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ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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Anahtar Kelimeler:
asena
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