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  4. İlayda Şeker ve İsmail Balaban bir düğün de Antalya'da yaptı! Paralar havalarda uçuştu

İlayda Şeker ve İsmail Balaban bir düğün de Antalya'da yaptı! Paralar havalarda uçuştu

27.11.2022 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban yarışmada nişan attıktan sonra gönlünü İlayda Şeker'e kaptırdı. Uzun zamandır birlikte olan çift ikinci düğünü Antalya'ya yaptı. Hiçbir masraftan kaçınmayan çiftten İlayda Şeker'in gelinliği olay olurken düğünde paralar havalarda uçuştu.

Survivor şampiyonu İsmail Balaban yarışmada nişan atarak gündeme gelmişti. Balaban yarışmadan sonra ise Survivor yarışmacısı İlayda Şeker ile aşk yaşamaya başlamıştı.

SURVİVOR YARIŞMACILARI YALNIZ BIRAKMADI

Survivor 2021 şampiyonu ve başpehlivan İsmail Balaban uzun süredir birlikte olduğu İlayda Şeker ile nişanlanmıştı. İsmail Balaban ve İlayda Şeker Kapadokya'da sonra ikinci düğünü Antalya'da yaptı!

Çiftin nikahını Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek kıydı.

Batuhan Karacakaya, Aleyna Çalışkan gibi eski yarışmacılar da arkadaşlarını düğünde yalnız bırakmadı.

Çiftin düğününde hiçbir masraftan da kaçılmadı ve düğünde paralar havalarda uçuştu.

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Anahtar Kelimeler:
İsmail Balaban İlayda Şeker

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