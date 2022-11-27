İlayda Şeker ve İsmail Balaban bir düğün de Antalya'da yaptı! Paralar havalarda uçuştu

Survivor şampiyonu İsmail Balaban yarışmada nişan atarak gündeme gelmişti. Balaban yarışmadan sonra ise Survivor yarışmacısı İlayda Şeker ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Survivor 2021 şampiyonu ve başpehlivan İsmail Balaban uzun süredir birlikte olduğu İlayda Şeker ile nişanlanmıştı. İsmail Balaban ve İlayda Şeker Kapadokya'da sonra ikinci düğünü Antalya'da yaptı!
Çiftin nikahını Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek kıydı.
Batuhan Karacakaya, Aleyna Çalışkan gibi eski yarışmacılar da arkadaşlarını düğünde yalnız bırakmadı.
Çiftin düğününde hiçbir masraftan da kaçılmadı ve düğünde paralar havalarda uçuştu.