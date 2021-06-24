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İlyas Salman kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İlyas Salman'ın kardeşleri nasıl öldü?

24.06.2021 01:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam Sineması'nın usta oyuncularından İlyas Salman, bu hafta Armağan Çağlayan'ın program konuğu oldu. Usta oyuncu, kariyerinin yanı sıra, özel hayatına ilişkinde itiraflarda bulundu. Salman, konuşmasında kardeşlerinin başına geleni anlatırken kan dondurdu. Peki İlyas Salman kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İlyas Salman'ın kardeşleri nasıl öldü? Detaylar haberimizde...

Armağan Çağlayan'ın Youtube platformunda hazırladığı programa konuk olan başarılı oyuncu İlyas Salman dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hayatının derinliklerine inerek kardeşlerinin başına gelenleri anlatması ile ilgi odağı olan Salman'ın hayatı merak konusu oldu. Peki İlyas Salman kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İlyas Salman'ın kardeşleri nasıl öldü? İşte ayrıntılar...

İlyas Salman kimdir?

Usta oyuncu İlyas Salman, Armağan Çağlayan'ın 'Dur Bir Dinle' adlı programına konuk oldu. Programda hayatından bahsetmesi ile dikkat çeken usta oyuncunun hayatı merak konusu oldu.

İLYAS SALMAN KİMDİR?

İLYAS SALMAN KİMDİR?
İlyas Salman, 1954 yılında Malatya ilinin Arguvan ilçesi Asar Köyü'nde doğdu. Aslen Arguvan, Malatyalıdır. Salman, doğup büyüdüğü şehir olan Malatya'da Turan Emeksiz Lisesi'nden mezun oldu. Ardından konservatuarda eğitim görmeye başladı ancak son sınıftayken okuldan atıldı. Oyunculuğa İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda başladı.

ÇİÇEK ABBAS ROLÜ ÜZERİNE YAPIŞTI

ÇİÇEK ABBAS ROLÜ ÜZERİNE YAPIŞTI
Oyunculuk performansı ile adından sık sık söz ettiren usta oyuncu Yeşilçam filmlerinin aranan yüzü haline geldi. Birçok başarılı isim ile rol alan Salman, onlarca filmde çeşitli karakterlere hayat verdi. Bunların en başında ise Çiçek Abbas yer aldı.

ŞİİR KİTABI ÇIKARDI

ŞİİR KİTABI ÇIKARDI
Oyunculuğunun yanı sıra çeşitli tarzda şiirleri ve türkü albümleri bulunmaktadır. Ankara Birlik Tiyatrosu'nda 1997'den 2000 yılına kadar sahne almıştır. Son olarak Hasretim Sansürlüdür isimli bir şiir kitabı çıkarmıştır.

KARDEŞLERİ NASIL ÖLDÜ?

KARDEŞLERİ NASIL ÖLDÜ?
Katıldığı programda çocukluk yıllarına inen Salman, babasının hamallık yaptığını söyleyerek, 11 kardeş olduklarını ancak 7 kardeşini 'yoksulluk hastalığından' kaybettiğini dile getirdi.
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İlyas Salman
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