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İnek dışkısından sanat eserleri yaratıyor! Bir gören bir daha bakıyor... Kullandığı malzemeye inanamayacaksınız

20.06.2023 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

45 yaşındaki Alman sanatçı Werner Härtl, inek dışkısından yarattığı resimlerle viral olmayı başardı. Sanat eserlerinde inek gübresi kullanarak manzara resimleri yaratan Härtl, “Tablolara tamamen kuruduğunda kötü kokmuyor. Sanatımı yaratmak için sadece inek gübresi kullanıyorum” dedi.

Almanya’nın Reichersbuern bölgesinde yaşayan 45 yaşındaki Werner Härtl, alışılmış sanat anlayışını tamamen yıkıyor. 10 yıl öncesinde tesadüf eseri ineklerin ahırını temizlediği sırada hayvanların dışkılarını boya olarak kullanabileceğini keşfettiğinde Härtl, yarattığı tablolarla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İnek gübresine dair insanların önyargıları olduğunu belirten Härtl, “Çok nazik bir malzeme. Farklı tonlar elde etmek için suyla seyreltiyorum. Koyu gölgeler için su karıştırılmamış tezek kullanıyorum” dedi.

“HERHANGİ BİR SAĞLIK VE HİJYEN SORUNU GÖRMÜYORUM”

İnek gübresiyle çalışmanın doğal katmanlarını oluşturan saman, böcek ve kum tanecikleri nedeniyle kimi zaman zorluk yarattığını dile getiren Härtl, “İnek gübrelerini bir kürek yardımıyla teneke kutuya alıyorum. Yaratıcılıkla birleştiğinde gerçekten inanılmaz oluyor. İçinde o kadar çok çubuk, saman, küme, hatta kum ve böcek parçacıkları var ki...Bu yüzden işlemek zor olabilir. Herhangi bir sağlık ve hijyen sorunu görmüyorum” dedi.
SFGate’in bildirdiğini göre uzmanlar içindeki patojenleri yanı sıra çeşitli parazitler nedeniyle inek gübresine dokunulmamasını tavsiye ediyor.
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Resim Almanya İnek gübre ressam bob tablo

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