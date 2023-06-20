İnek dışkısından sanat eserleri yaratıyor! Bir gören bir daha bakıyor... Kullandığı malzemeye inanamayacaksınız

Almanya ’nın Reichersbuern bölgesinde yaşayan 45 yaşındaki Werner Härtl, alışılmış sanat anlayışını tamamen yıkıyor. 10 yıl öncesinde tesadüf eseri ineklerin ahırını temizlediği sırada hayvanların dışkılarını boya olarak kullanabileceğini keşfettiğinde Härtl, yarattığı tablolarla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İnek gübresine dair insanların önyargıları olduğunu belirten Härtl, “Çok nazik bir malzeme. Farklı tonlar elde etmek için suyla seyreltiyorum. Koyu gölgeler için su karıştırılmamış tezek kullanıyorum” dedi.

İnek gübresiyle çalışmanın doğal katmanlarını oluşturan saman, böcek ve kum tanecikleri nedeniyle kimi zaman zorluk yarattığını dile getiren Härtl, “İnek gübrelerini bir kürek yardımıyla teneke kutuya alıyorum. Yaratıcılıkla birleştiğinde gerçekten inanılmaz oluyor. İçinde o kadar çok çubuk, saman, küme, hatta kum ve böcek parçacıkları var ki...Bu yüzden işlemek zor olabilir. Herhangi bir sağlık ve hijyen sorunu görmüyorum” dedi.