İspanyol polisinin Sevilla Fenerbahçeli taraftarlara müdahalesi maçın önüne geçmişti! Taraftarların kanlar içinde yerde kaldığı yeni görüntüler ortaya çıktı

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, son 16 turu ilk mücadelesinde İspanya ekibi Sevilla ile karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan taraf 2-0'lık skorla Sevilla olurken, İspanyol polisinin taraftarlarımıza gösterdiği muamele maçın önüne geçmişti.

POLİSİN MÜDAHALESİ GÜNDEM OLDU!

Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'na gelirken İspanyol polisinin Türk futbolseverlere yaptığı tepki çekti. Stada girişte taraftarlarımızın ayakkabılarını zorla çıkarttırarak arama yapmasının yanında İspanya polisinin ilk yarıda büyük bir skandala imza atarak tribündekilere saldırması olay olmuştu.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

İspanya polisinin yaptığı müdahale sonrası bazı taraftarların hastaneye kaldırıldığı haberleri gelirken, olayla alakalı olarak yeni görüntüler de ortaya çıktı.

KANLAR İÇİNDE KALDILAR...

Yaşanan bu olayların ardından Fenerbahçeli taraftarlar polise tepki gösterirken, Sarı-Lacivertli bazı taraftarların yapılan müdahale sonrası kanlar içinde kaldığı görülüyor.

İŞTE O ANLAR...