İstanbul'da sıra dışı partiye ünlü akını! Yarı çıplak deri kostümlü kişiler...

Kostüm yönetmeni Elif Domaniç’in, kendi tasarladığı “yatak odası” adı verilen çalışmalarının giyildiği, “çatışma” konseptiyle hazırladığı partiye birçok ünlü de katıldı.
İSTANBUL'DA SIRA DIŞI PARTİ
Eşi yönetmen Can Evrenol ile birlikte katılan Elif Domaniç’in partisine daha önce beraber çalıştığı birçok isim de katıldı.
Odatv'de yer alan habere göre; partide Elif Domaniç’in tasarladığı kıyafetleri giyen erkek dansçıların performansı ise dikkat çekti.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde dansçıların figürleri partiye gelenlerin takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.
Öte yandan partide Elif Domaniç’in kostümlerini giyen mankenlerin olduğu Domaniç’in meslekte 10. yılına dair bir film de gösterildi.
ELİF DOMANİÇ KİMDİR?
Elif Domaniç film kostümü tasarımcısı, Moda Tasarımcısı, oyuncu, alışveriş editörü, tasarımcı ve sosyal medya fenomenidir. 1985 yılında İstanbul’da doğdu. İç giyim tasarımları ve filmlerde kostüm ve sanat yönetmenliği yapması ile tanınmaya başladı. 2021 yılında kendi markası İçin fantezi kıyafetiyle İstanbul sokaklarında Gezmesi ile ve sosyal medyada yayınladığı klip ile gündeme gelmiştir.
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