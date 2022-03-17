İstanbul'da sıra dışı partiye ünlü akını! Yarı çıplak deri kostümlü kişiler...

Kostüm yönetmeni Elif Domaniç’in, kendi tasarladığı “yatak odası” adı verilen çalışmalarının giyildiği, “çatışma” konseptiyle hazırladığı partiye birçok ünlü de katıldı.

İSTANBUL'DA SIRA DIŞI PARTİ

Eşi yönetmen Can Evrenol ile birlikte katılan Elif Domaniç’in partisine daha önce beraber çalıştığı birçok isim de katıldı.

Odatv'de yer alan habere göre; partide Elif Domaniç’in tasarladığı kıyafetleri giyen erkek dansçıların performansı ise dikkat çekti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde dansçıların figürleri partiye gelenlerin takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

Öte yandan partide Elif Domaniç’in kostümlerini giyen mankenlerin olduğu Domaniç’in meslekte 10. yılına dair bir film de gösterildi.