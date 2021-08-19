İşte 70 kilo veren Ferah Zeydan'ın son hali!

Ferah Zeydan Star TV ekranlarında yayınlanan X Faktör Star Işığı programına katıldı ve bu program ile adını duyurmayı başardı. Programda başarılı çıkış yakalayan Zeydan, programın ardından Sinan Akçıl ile birlikte yaptığı 'Biri bana gelsin' ve 'Şarttır' düetleri yaptı. Ferah Zeydan'ın değişimi gündem oldu.