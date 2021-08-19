İşte 70 kilo veren Ferah Zeydan'ın son hali!

Ferah Zeydan Star TV ekranlarında yayınlanan X Faktör Star Işığı programına katıldı ve bu program ile adını duyurmayı başardı. Programda başarılı çıkış yakalayan Zeydan, programın ardından Sinan Akçıl ile birlikte yaptığı 'Biri bana gelsin' ve 'Şarttır' düetleri yaptı. Ferah Zeydan'ın değişimi gündem oldu.
FERAH ZEYDAN'I GÖRENLER TANIYAMIYOR!
1994 Mersin doğumlu Ferah Zeydan'ı görenler tanımakta güçlük çekti.
Mide küçültme ameliyatı olan ve 70 kilo veren Zeydan sıkı bir diyetle fazlalıklarından kurtulmayı başardı.
Instagram'da sık sık paylaşım yapan müzisyen Zeydan, verdiği kiloların ardından yeni hali ie çok mutlu olduğunu söylemişti.
Genç şarkıcı mide ameliyatından sonra sokakta karşılaştığı sevenlerine kendisini ispat etmekte zorlanmış.
FERAH ZEYDAN KİMDİR?
Ferah Zeydan, ismini katıldığı yarışma programı ile duyurdu. 20 Şubat 1994 Mersin doğumlu Zeydan 27 yaşında.