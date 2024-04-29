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  4. Birleşik Krallık’taki ilk Müslüman başbakandı... İskoçya'da Hamza Yusuf'tan istifa kararı

Birleşik Krallık’taki ilk Müslüman başbakandı... İskoçya'da Hamza Yusuf'tan istifa kararı

29.04.2024 14:12
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İskoçya Başbakanı, İskoçya Ulusal Partisi (SNP) lideri ve Birleşik Krallık’taki ilk Müslüman başbakan Hamza Yusuf, bu hafta yapılması öngörülen güven oylamasından yeterli desteği alamayacağı gerekçesiyle istifa etti.

Birleşik Krallık’taki ilk Müslüman başbakandı... İskoçya'da Hamza Yusuf'tan istifa kararı

İskoçya Başbakanı ve İskoçya Ulusal Partisi (SNP) lideri Hamza Yusuf istifa etti. Yusuf, bu hafta yapılması öngörülen güven oylamasından yeterli desteği alamayacağı gerekçesiyle istifa etmeye hazırlanıyordu.

Başbakanın istifa edeceği söylentisi geçtiğimiz hafta SNP ileittifak partisi İskoçya Yeşiller Partisi arasındaki güç paylaşımı anlaşmasının bitirilmesiyle başlamıştı.

İskoçya’da yapılan seçimle bölgesel yönetimin başbakanı olan Hamza Yusuf, görevinin ilk gününde sosyal medya hesabından “Ailem ve ben parlamentoda yapılan oylamanın ardından Bute House'daki ilk gecemizi geçiriyoruz. Birlikte iftardan sonra adet olduğu üzere aileme namaz kıldırdığım özel bir an." ifadelerini kullanarak bir paylaşım yapmıştı.

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HAMZA YUSUF KİMDİR?

Eski İskoçya Sağlık Bakanı Hamza Yusuf, 2012'den bu yana özerk yönetimde adalet bakanlığı ve ulaştırma bakanlığı da yapmıştı.Hamza Yusuf'un babası Pakistan kökenli ve İskoçya'ya 1960'larda göç etti. Annesi ise Kenya'da Güney Asyalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

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Yusuf, İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı olarak hizmet etmenin hayatının en büyük ayrıcalığı ve onuru olacağını söyleyerek göreve talip olmuştu. Başbakan seçilmesini ise Yusuf, "Bu ailemin en çılgın hayallerinin ötesinde" sözleriyle açıklamıştı. İskoçya'nın bağımsızlığa her zamankinden fazla ihtiyaç duyduğunu savunan Yusuf, Birleşik Krallık'tan ayrılmaya karşı çıkanları da bağımsızlığa ikna edeceğini söyleyerek göreve başlamıştı.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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İskoçya
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