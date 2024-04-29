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Seçim sonrasının en dikkat çeken anketi! AK Parti neden oy kaybetti: Yüzde 51 aynı cevabı verdi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
29.04.2024 12:37
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31 Mart seçimlerinin ardından 1 ay geçmesine rağmen tartışmalar devam ediyor. En çok tartışılan konu ise AK Parti'nin tarihinde ilk kez ikinci parti duruma düşmesi oldu. ASAL Araştırma seçimlerin ardından yaptığı çalışmada AK Parti'nin neden oy kaybettiğini araştırdı. Ankete katılanların yüzde 51'den fazlasının cevabı ise aynı oldu.

Seçim sonrasının en dikkat çeken anketi! AK Parti neden oy kaybetti: Yüzde 51 aynı cevabı verdi

Türkiye 31 Mart 2024'te tarihi bir seçimi geride bıraktı. CHP yıllardır boy gösteremediği birçok ilde belediyeyi kazandı. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ada gibi illerde koltuğunu korumayı başarırken Manisa, Kütahya, Afyonkarahisar, Adıyaman gibi illerde de sürpriz yaparak yeni yönetimin sahibi oldu.

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HEM AK PARTİ HEM CHP TARİHİNDE BİR İLK

CHP için başarılı bir seçim geride bırakılırken AK Parti'den ise oyların neden düştüğü araştırılmaya başlandı. CHP'nin tarihinde ilk kez AK Parti'yi geride bırakmasının ardından ASAL Araştırmadan dikkat çeken bir anket geldi. "AK Parti’nin yerel seçimlerde oy kaybetmesinin en önemli sebebi sizce nedir?" sorusunu yönelten şirkete verilen cevapların yüzde 51'i ise aynıydı.

2019 İLE 2024 ARASINDAKİ FARK

AK PARTİ 2019 seçimlerinde İstanbul ve Ankara'yı kaybetmiş olsa da yüzde 44,3 alarak Türkiye'de birinci parti olmuştu. CHP, 2019 seçimlerinde yüzde 30,12 alabilmişti. 2024 seçimlerinde ise CHP yüzde 37,76 oy alarak Türkiye'de birinci parti oldu. AK Parti ise yüzde 35.48 alarak ikinci parti konumuna düştü.

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İŞTE SONUÇLAR

AK Parti'de değişim iddiaları konuşulmaya devam ederken ankette AK Parti'nin neden oy kaybettiği yönündeki soruya katılımcıların yüzde 51,9'u, 'Ekonomi/Enflasyon/Hayat Pahalılığı'nı gösterdi. İşte verilen cevapların yüzdesel dağılımı...

▪️Ekonomi/Enflasyon/Hayat Pahalılığı:%51.9
▪️Emekliler:%13.4
▪️Yanlış adaylar:%12.5
▪️Mülteciler sorunu:%4.0
▪️AK Parti yönetiminin halktan kopması:%3.8
▪️Sokak hayvanları:%2.0
▪️CHP’nin daha iyi çalışması:%1.5
▪️Adaletsizlik:%1.4
▪️Fenerbahçe ile ilgili söylemler:%1.2
▪️İsrail ile ticaret:%0.7
▪️Kürt sorunu:%0.6
▪️Diğer:%3.1
▪️Fikrim yok/Cevap yok:%3.9

Anket, 20-21 Nisan'da yapılırken çalışmaya 2 bin kişi katıldı.

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CHP ak parti anket
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