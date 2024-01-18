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  4. İşte Benim Stilim'in sivri dilli yarışmacısı Özden Cerrahoğlu değişimiyle herkesi şaşırttı! İddialı pozları olay oldu

İşte Benim Stilim'in sivri dilli yarışmacısı Özden Cerrahoğlu değişimiyle herkesi şaşırttı! İddialı pozları olay oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.01.2024 13:15 | Son Güncelleme:
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Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Özden Cerrahoğlu şimdi de son haliyle gündem oldu. Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken Cerrahoğlu'nun iddialı pozları beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Jüri koltuğunda Ivana Sert, Nur Yerlitaş, ve Kemal Doğulu'nun oturduğu yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen moda programı yarışmasının sivri dilli yarışmacısı Özden Cerrahoğlu yıllar içindeki değişimiyle sosyal medyada gündem oldu.

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DEĞİŞİMİYLE ŞAŞIRTTI

Ani çıkışları, kendine has konuşma tarzı ve iddialı tarzıyla dikkat çeken Özden Cerrahoğlu bir dönem programın sunucularından Kemal Doğulu ile anılmıştı.
Çok yakın arkadaş oldukları bilinen Doğulu ve Cerrahoğlu ikilisinin yakın pozları, magazin gündeminde uzun süre konuşulmuştu.
Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla fenomen haline dönüşen Özden Cerrahoğlu son haliyle herkesi şaşırttı.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü ismin paylaşımlarına; 'Bu nasıl değişim', 'Başka birine dönüşmüş', 'Paranın gücü' gibi yorumlar yapıldı.
Özden Cerrahoğlu, 1991 yılında Hatay'ın İskenderun ilçesinde doğdu.
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İşte Benim Stilim Özden Cerrahoğlu Nur Yerlitaş stil
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