İşte Benim Stilim'in sivri dilli yarışmacısı Özden Cerrahoğlu değişimiyle herkesi şaşırttı! İddialı pozları olay oldu

Jüri koltuğunda Ivana Sert, Nur Yerlitaş, ve Kemal Doğulu'nun oturduğu yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen moda programı yarışmasının sivri dilli yarışmacısı Özden Cerrahoğlu yıllar içindeki değişimiyle sosyal medyada gündem oldu.



DEĞİŞİMİYLE ŞAŞIRTTI

Ani çıkışları, kendine has konuşma tarzı ve iddialı tarzıyla dikkat çeken Özden Cerrahoğlu bir dönem programın sunucularından Kemal Doğulu ile anılmıştı.

Çok yakın arkadaş oldukları bilinen Doğulu ve Cerrahoğlu ikilisinin yakın pozları, magazin gündeminde uzun süre konuşulmuştu.

Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla fenomen haline dönüşen Özden Cerrahoğlu son haliyle herkesi şaşırttı.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü ismin paylaşımlarına; 'Bu nasıl değişim', 'Başka birine dönüşmüş', 'Paranın gücü' gibi yorumlar yapıldı.