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  4. İstifasıyla herkesi şaşırtan Alp Kırşan'ın karısı ünlü oyuncu çıktı! Meğer herkes tanıyormuş!

İstifasıyla herkesi şaşırtan Alp Kırşan'ın karısı ünlü oyuncu çıktı! Meğer herkes tanıyormuş!

15.11.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Acun Ilıcalı'nın sağ kolu olan başarılı sunucu Alp Kırşan'ın eşini gören şaşıp kaldı.

Survivor ve Yetenek Sizsiniz programlarında sunuculuk yaparak adından söz ettiren yakışıklı sunucu Alp Kırşan'ın, Akasya Durağı dizisiyle tanınan güzel oyuncu Zeynep Dörtkardeşler ile evli olduğunu biliyor muydunuz?

HER ŞEYİ BIRAKIP GİTTİLER

Survivor eski sunucusu Alp Kırşan, 5 yıl Dominik'te kaldıktan sonra Türkiye'ye dönmüş ve ani bir şekilde TV8'den ayrılmıştı. Bodrum'a yerleşen Kırşan'ın eşi de kendisi gibi ünlü çıktı.
Kırşan'ın 2014 yılında dünyaevine girdiği eşi, Akasya Durağı dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle tanınan Zeynep Dörtkardeşler'den başkası değil.
Oyuncu olmadan önce mankenlik yapan 32 yaşındaki Zeynep Dörtkardeşler; Doktorlar, Kader, Maskeli Balo, Dinle Sevgili ve Umutsuz Ev Kadınları gibi birçok projede yer aldı.
Alp Kırşan ve Zeynep Dörtkardeşler, Akasya Durağı dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başladı ve birlikteliklerini nikah masasında taçlandırdılar.
Ünlü çift, mutlu aile pozlarıyla Instagram'da büyük beğeni topluyor.
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Anahtar Kelimeler:
survivor Yetenek Sizsiniz Acun Ilıcalı Alp Kırşan
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