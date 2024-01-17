İtirafı sosyal medyada gündem yarattı! "Eski sevgilim ve onun arkadaşını aynı anda idare ettim"

Sosyal medyada paylaşılan bir sokak röportajına ait görüntüler kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Sokak röportajı yapan kişi yoldan geçen bir kadına, "Bize bir itirafta bulunmak ister misin?" dedi. Genç kadının itirafı ise sosyal medyada olay yarattı.
Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kullanıcılar arasında popüler olmayı başarırken çok kısa bir zamanda viral oldu. Söz konusu görüntülerde gerçekleştirilen bir sokak röportajından kesit yer aldı. Röportaj sırasında yoldan geçen bir kadına mikrofon uzatarak "Bize bir itirafta bulunmak ister misin?" diyen muhabir aldığı cevapla şaşkına döndü.
İTİRAFI SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU
İtirafta bulunmak istediğini dile getiren kadın, "Eski sevgilimle arkadaşını aynı anda idare etmiştim. İkisi de fark etmedi. Birbirlerinden haberleri yoktu" dedi.
Sosyal medya kullanıcılarının bazıları görüntülerin daha fazla izlenmeye ulaşmak için kurgulandığını iddia etti. Sosyal medya kullanıcılarının diğer bir kısmı ise genç kadının itirafına tepki gösterdi.
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