İtirafı sosyal medyada gündem yarattı! "Eski sevgilim ve onun arkadaşını aynı anda idare ettim"

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kullanıcılar arasında popüler olmayı başarırken çok kısa bir zamanda viral oldu. Söz konusu görüntülerde gerçekleştirilen bir sokak röportajından kesit yer aldı. Röportaj sırasında yoldan geçen bir kadına mikrofon uzatarak "Bize bir itirafta bulunmak ister misin?" diyen muhabir aldığı cevapla şaşkına döndü.

