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Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in balkon romantizmi

10.09.2021 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 yıl sonra yeniden bir araya gelen Jennifer Lopez ile Ben Affleck, ikinci baharlarını yaşıyor.

Nikah masasına oturması beklenen aşıklar, 78. Venedik Film Festivali için İtalya'ya gitti.

BALKON ROMANTİZMİ

Son günlerde magazin dünyasının en çok konuşulan aşıkları Ben Affleck ile Jennifer Lopez, 78. Venedik Film Festivali için soluğu İtalya'da aldı.
Önceki gün Venedik'te konaklayacakları otele giriş yaparken görüntülenen Lopez ile Affleck, kırmızı halıda boy göstermeden önce romantik anlar yaşadı.

BİRBİRLERİNE SARILDILAR

BİRBİRLERİNE SARILDILAR
Nikah masasına oturması beklenen ünlü çift, otelin balkonunda objektiflere yansıdı. Birbirilerine sarılan aşıkların balkon romantizmi paparazzilerin kadrajına takıldı.

YAŞ GÜNÜNDE EVLİLİK TEKLİFİ

YAŞ GÜNÜNDE EVLİLİK TEKLİFİ
Jennifer Lopez, 24 Temmuz'da 52. yaşına girmişti. Sevgilisi ve yakın dostlarıyla teknesinde doğum gününü kutlayan ünlü şarkıcının, Ben Affleck'ten evlilik teklifi aldığı iddia edilmişti. Sevgilisinin teklifine 'evet' yanıtını verdiği konuşulan Lopez, Affleck ile dudak dudağa pozunu paylaşmıştı.
Eski aşkıyla yeniden bir araya geldikten sonra ilk kez birlikte fotoğraflarını paylaşan Lopez'in bu hareketi evlilik dedikodularını daha da güçlendirmişti.
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Anahtar Kelimeler:
Jennifer Lopez
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