Jennifer Lopez ile Ben Affleck liseli aşıklar gibi

Jennifer Lopez ve Ben Affleck, 17 yıl sonra yeniden başlattıkları ilişkilerinde liseli aşıklar gibi görüntü veriyor.

LİSELİ AŞIKLAR GİBİ! AYRI KALAMIYORLAR

‘Bennifer’ adıyla anılan çift, dün Los Angeles’taki Van Nuys Havalimanı’nda görüntülendi.

52 yaşındaki Lopez’i uçağına binerken uğurlamaya giden 49 yaşındaki Affleck, sevgilisine sarılırken, bir taraftan da onu komik mimikler yaparak güldürdü.

Çift, bol bol sarıldı, bol öpüştü ve gülüştü.

Lopez, özel uçağın merdivenlerindeyken de Affleck ile vedalaşmaya devam etti.