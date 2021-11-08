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Jennifer Lopez ile Ben Affleck liseli aşıklar gibi

08.11.2021 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlişkilerine, 17 yıl sonra kaldıkları yerden devam eden Jennifer Lopez ile Ben Affleck çifti, havaalanında vedalaşırken liseli aşıklar gibi görüntü verdi.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck, 17 yıl sonra yeniden başlattıkları ilişkilerinde liseli aşıklar gibi görüntü veriyor.

LİSELİ AŞIKLAR GİBİ! AYRI KALAMIYORLAR

‘Bennifer’ adıyla anılan çift, dün Los Angeles’taki Van Nuys Havalimanı’nda görüntülendi.
52 yaşındaki Lopez’i uçağına binerken uğurlamaya giden 49 yaşındaki Affleck, sevgilisine sarılırken, bir taraftan da onu komik mimikler yaparak güldürdü.
Çift, bol bol sarıldı, bol öpüştü ve gülüştü.
Lopez, özel uçağın merdivenlerindeyken de Affleck ile vedalaşmaya devam etti.
Lopez’in iş için birkaç günlüğüne şehir dışına çıktığı öğrenildi.
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Anahtar Kelimeler:
Jennifer Lopez
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