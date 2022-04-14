Johnny Depp'in Amber Heard’ü içki şişesiyle taciz ettiği iddiası şoke etti

Amerikalı oyuncu Amber Heard, 2015-2017 yılları arasında evli kaldığı ünlü aktör Johnny Depp’ten şiddet gördüğü iddiasıyla boşanma davası açmıştı. Çift, boşanmış olmalarına rağmen uzlaşamadı. İkilinin devam eden pek çok davası olduğu gibi karşılıklı olarak pek çok da suçlama mevcut. Son görülen duruşmadaki bir iddia ise hepsinin önüne geçti.

ŞOKE EDEN TACİZ İDDİASI

58 yaşındaki Depp, kendisine iftira attığını iddia ettiği eski eşi Heard’a 50 milyon dolarlık dava açmıştı. Ayrıca kendisini “eşini döven biri” olarak nitelediği için The Sun’la da mahkemelik olmuştu. Amerikalı oyuncu, her iki davayı da kaybetti.

Bunun üzerine Heard da, Depp’e 100 milyon dolarlık yeni bir davayla karşılık verdi. Daily Mail’in haberine göre davanın ilk duruşmasında şoke eden iddialar ortaya atıldı.

Güzel oyuncunun avukatları 2015’te Avustralya’da Depp’in üç gün boyunca Heard’ü rehin aldığını ve ona içki şişesiyle taciz ve istismarda bulunduğunu söyledi.

ONU BARA SIKIŞTIRDI Heard’ün avukatı, “Onu bara sıkıştırdı. Şişeleri ona doğru fırlattı. Onu kırık şişelerin üzerinde yerde sürükledi. Onu yumrukladı. Onu tekmeledi. Onu öldüreceğini söyledi ve ondan nefret ediyor. Ona vuruyor, ona vuruyor. Ve sonra, bir içki şişesiyle ona istismarda bulunuyor” dedi. O konuşurken Depp, “Hayır” şeklinde başını salladı.