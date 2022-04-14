MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Johnny Depp'in Amber Heard’ü içki şişesiyle taciz ettiği iddiası şoke etti

Johnny Depp'in Amber Heard’ü içki şişesiyle taciz ettiği iddiası şoke etti

14.04.2022 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olaylı bir boşanma süreci geçiren ünlü oyuncular Johnny Depp ve Amber Heard davasında şoke eden iddialar ortaya atıldı. Davada ortaya atılan iddialar arasında Johnny Depp'in üç gün boyunca Heard’ü rehin aldığı ve ona içki şişesiyle taciz ve istismarda bulunduğunu söylendi.

Amerikalı oyuncu Amber Heard, 2015-2017 yılları arasında evli kaldığı ünlü aktör Johnny Depp’ten şiddet gördüğü iddiasıyla boşanma davası açmıştı. Çift, boşanmış olmalarına rağmen uzlaşamadı. İkilinin devam eden pek çok davası olduğu gibi karşılıklı olarak pek çok da suçlama mevcut. Son görülen duruşmadaki bir iddia ise hepsinin önüne geçti.

ŞOKE EDEN TACİZ İDDİASI

58 yaşındaki Depp, kendisine iftira attığını iddia ettiği eski eşi Heard’a 50 milyon dolarlık dava açmıştı. Ayrıca kendisini “eşini döven biri” olarak nitelediği için The Sun’la da mahkemelik olmuştu. Amerikalı oyuncu, her iki davayı da kaybetti.
Bunun üzerine Heard da, Depp’e 100 milyon dolarlık yeni bir davayla karşılık verdi. Daily Mail’in haberine göre davanın ilk duruşmasında şoke eden iddialar ortaya atıldı.
Güzel oyuncunun avukatları 2015’te Avustralya’da Depp’in üç gün boyunca Heard’ü rehin aldığını ve ona içki şişesiyle taciz ve istismarda bulunduğunu söyledi.

ONU BARA SIKIŞTIRDI

ONU BARA SIKIŞTIRDI
Heard’ün avukatı, “Onu bara sıkıştırdı. Şişeleri ona doğru fırlattı. Onu kırık şişelerin üzerinde yerde sürükledi. Onu yumrukladı. Onu tekmeledi. Onu öldüreceğini söyledi ve ondan nefret ediyor. Ona vuruyor, ona vuruyor. Ve sonra, bir içki şişesiyle ona istismarda bulunuyor” dedi. O konuşurken Depp, “Hayır” şeklinde başını salladı.
Depp’in sözcüsü ise bu iddiaları şiddetle reddetti ve yaptığı açıklamada, “Bu hayali “cinsel şiddet kurbanı” iddiaları, Amber’in 2016’daki iddialarının başlangıcında asla yapılmadı ve sadece yıllar sonra, kendisine hakaretten dava açıldıktan sonra bir anda su yüzüne çıktı” dedi.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Amber Heard Johnny Depp
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

200 yıllık genelevin yıkımı sırasında ortaya çıktı!

200 yıllık genelevin yıkımı sırasında ortaya çıktı!

TikTok’ta skandal reklamlar! Sanki pikniğe gidiyorlar…

TikTok’ta skandal reklamlar! Sanki pikniğe gidiyorlar…

Motor hareket halindeyken eteğini çıkarıp attı

Motor hareket halindeyken eteğini çıkarıp attı

İstanbul'u terk etti! Cem Uzan itirafı şaşırttı!

İstanbul'u terk etti! Cem Uzan itirafı şaşırttı!

Rezidansta dehşet: Genç kadının göğsüne bıçakla imza attılar

Rezidansta dehşet: Genç kadının göğsüne bıçakla imza attılar

'Buraların yabancısıyım' dedi, sosyal medyada gündem oldu

'Buraların yabancısıyım' dedi, sosyal medyada gündem oldu

İlginizi Çekebilir

‘‘Kocamın ölümünün ardından en yakın arkadaşında aşkı buldum’’

‘‘Kocamın ölümünün ardından en yakın arkadaşında aşkı buldum’’

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.