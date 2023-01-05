Joshua King'den Okan Buruk'a cevap! Pazar günü oynanacak derbi öncesi ortalığı kızdırdı!

Fenerbahçe'nin Norveçli golcüsü Joshua King, yaptığı açıklamalarla sosyal medyanın diline düştü. Okan Buruk'un açıklamalarına cevap veren yıldız oyuncu, Pazar günü oynanacak derbi öncesi ortalığı kızdırdı.
"Son maçımızda güzel bir galibiyet aldık. Trabzon mağlubiyetinin ardından 2 maç kazanmak ve içinde bulunduğumuz durumdan çıkmak önemliydi. Buraya geldiğimde arkadaşım bana 'Galatasaray derbisine hazır ol' demişti. Geldiğimde derbinin tarihine hemen bakmıştım. Taraftarlarımızın yine bizim arkamızda olacağını biliyoruz."
"Galatasaray'a gol atınca gerçek Fenerbahçeli ilan edildiğimizi biliyorum. Ancak Galatasaray maçı sadece bir maç, yani 3 puan. Her maçta takıma yardım etmek istiyorum. Büyük resimde bizim amacımız şampiyon olmak. Gol atmak için özel bir çaba sarf etmiyorum."
"Her oyuncu için sakatlanmak zordur. Hele de yeni bir kulübe geldiyseniz. Zihinsel olarak zorlu bir süreçti ancak milli arada çok sıkı çalıştım. Takım kazanırken takımın bir parçası olamamak gerçekten çok zordu. Dünya Kupası arası benim için bir mucize gibiydi çünkü sezon başında tam anlamıyla çalışamamıştım. Her forvet gol atmak ister ancak Ronaldo ve Messi bile her maç gol atamıyor. Böyle bir teknik direktörünüz varsa her şey daha kolay oluyor."
"Bir gün fazla dinlenmenin bir avantaj olduğunu düşünmüyorum. Eğer 2-3 gün dinlenme farkı olsa belki bir avantaj olabilirdi ancak biz de maçımızı deplasmanda oynadık ve yolculuk yaptık. Bunun bahane olabileceğini düşünmüyorum. Dün onların maçını izledim ve gayet hazır görünüyorlardı. Pazar günü kimin daha iyi takım olacağını göreceğiz."
"Ben bir futbolcuyum. Hakemlere güveniyorum, Premier Lig'de dahi bazı hakemler eleştiriliyordu. Hakemler de insan ve hata yapabilirler. Pazar günü oynayacağımız maç 3 puandan daha fazla ve hakemin olabildiğince nötr olması önemli. Onlar da hata yapabilir ancak bence hakemlerin yapması gereken biraz daha akıllı olup oyunun akmasını sağlamak."