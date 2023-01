Joshua King'den Okan Buruk'a cevap! Pazar günü oynanacak derbi öncesi ortalığı kızdırdı!

"DÜNYA KUPASI ARASI BANA İYİ GELDİ"

"Her oyuncu için sakatlanmak zordur. Hele de yeni bir kulübe geldiyseniz. Zihinsel olarak zorlu bir süreçti ancak milli arada çok sıkı çalıştım. Takım kazanırken takımın bir parçası olamamak gerçekten çok zordu. Dünya Kupası arası benim için bir mucize gibiydi çünkü sezon başında tam anlamıyla çalışamamıştım. Her forvet gol atmak ister ancak Ronaldo ve Messi bile her maç gol atamıyor. Böyle bir teknik direktörünüz varsa her şey daha kolay oluyor."